"Heiligsprechung" für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso - Reiner Calmund und Christoph Daum begeistert

Bayer Leverkusen in Meister-Laune: "Da fließen vielleicht Tränen"

Am Sonntag "fließen vielleicht Tränen, da lässt man seinen Emotionen dann freien Lauf", sagte Torschütze Jonas Hofmann nach dem 2:0 gegen West Ham United in der Europa League am Donnerstag.

Im Heimspiel gegen Werder Bremen (17.30 Uhr) kann die Werkself weit vor Saisonende die Meisterschaft klarmachen, es wäre die erste der Vereinsgeschichte: "Wir wissen, dass wir Geschichte schreiben können. Für den Verein, für die Fans, für uns selbst", sagte Mittelfeld-Chef Granit Xhaka: "Wir werden alles dafür tun, den Sack zumachen zu können."

"Die Vorfreude ist groß. Sie kann nicht größer sein", meinte auch Erfolgstrainer Xabi Alonso: "Wenn wir gewinnen, sind wir Meister. Wir müssen Vollgas geben. Wir haben 90 Minuten, um etwas sehr Spezielles zu erreichen."

Und damit es auch die große Party am Sonntag und keine "Sofa-Meisterschaft" wird, drücken Hofmann und Co. am Samstag sogar den Verfolgern Bayern München und VfB Stuttgart die Daumen (beide 16 Punkte Rückstand). "Jetzt haben wir das Glück, dass alles perfekt für Sonntag gestellt ist. Ich hoffe, wir können es selber entscheiden", sagte Hofmann: "Wir wollen das nicht irgendwie auf der Couch mittags bei einem Glas Wasser einen Tag vorher." Dort nämlich könne man "gar nicht so die Emotionen rauslassen."