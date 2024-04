"Tut einfach unmenschlich weh": Gefühlschaos bei Gladbachs Dreierpacker Robin Hack

Robin Hack wurde von einem grauenvollen Gefühlschaos geplagt, als er durch den kalten Sinsheimer Regen stapfte. Der überragende Angreifer von Borussia Mönchengladbach hatte im "Spiel seines Lebens" mit einem Dreierpack an alter Wirkungsstätte geglänzt - und ging dennoch als Verlierer vom Platz.

"Das tut einfach unmenschlich weh. Das schmerzt wirklich schon extrem", sagte der 25 Jahre alte Hack nach dem wilden 3:4 (1:1) bei der TSG Hoffenheim am Sky-Mikrofon: "Die Lage ist nicht einfach derzeit. Jetzt müssen wir in den nächsten Wochen punkten, um so schnell wie möglich da unten raus zu kommen."

Trotz Hacks Gala vor 26.078 Zuschauern mit den Toren in der 39., 78. und 90. Minute muss Gladbach wieder verstärkt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bangen. Der Sturz auf den Relegationsplatz droht der Borussia nach wie vor.