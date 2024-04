"Möchte schon bald den nächsten Schritt machen": Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid "vorherbestimmt"

Zé Roberto über Xabi Alonso: "Er schreibt Geschichte"

"Ich denke, dass alles, was derzeit in Leverkusen passiert, auch für Xabi selbst überraschend kommt. Er schreibt Geschichte und weiß, dass die Spieler und Verantwortlichen hinter ihm stehen. Das ist ein Schlüssel für seinen Verbleib", so der 49-Jährige, der in der Bundesliga für den FC Bayern, Leverkusen und den Hamburger SV aktiv war.

Alonso steht kurz davor, Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu führen. Ein Sieg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen würde den Coup bereits perfekt machen.

Dazu winken Bayer zwei weitere Titel: Im DFB-Pokal trifft das Alonso-Team im Endspiel auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, in der Europa League ist der Einzug ins Halbfinale nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United zum Greifen nah.