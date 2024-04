Warum wird Bayer 04 Leverkusen auch SVB genannt?

Der Gewinner der Bundesliga-Saison 2023/24 heißt Bayer Leverkusen. Eine überragende Saison krönte das Team von Xabi Alonso mit einem Erfolg am 29. Spieltag und sicherte sich so bereits vorzeitig den Triumph in der Bundesliga.

SPOX verrät Euch, warum Bayer 04 Leverkusen auch SVB genannt wird.