RB Leipzig vs. BVB, Übertragung heute live: Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag, dem 27. April, wird es ernst zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Um 15.30 Uhr wird das Geschehen in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Leipzig hat vor Beginn des 31. Spieltags 59 Punkte auf dem Konto und belegt damit Platz vier, die Gäste aus Dortmund reisen mit zwei Zählern weniger an. Wenn einer der beiden Klubs heute also einen Dreier einfahren sollte, wäre das ein wichtiger Schritt in Richgung CL-Quali