FC Bayern, BVB und RB Leipzig sollen an 16-jährigem Rayane Messi von Dijon dran sein

Der französische U17-Nationalspieler kann beide Flügelpositionen in der Offensive einnehmen, am liebsten kommt er über links. In der laufenden Saison kam Messi vorwiegend für Dijons zweite Mannschaft in der fünften französischen Liga zum Einsatz (neun Spiele, drei Tore). Anfang April feierte er dann sein Debüt für das A-Team in der dritten Liga, in seinem zweiten Einsatz gegen Orléans gelang ihm gleich sein erstes Tor zum 1:0-Sieg.

Für Frankreichs U17-Nationalelf lief Messi indes bisher achtmal auf. Dabei gelangen ihm vier Tore, zuletzt schnürte er bei einem 2:1-Sieg gegen England Ende März einen Doppelpack.

Für Bayern steht nach dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal am Mittwoch dann am Samstag das Bundesliga-Duell mit Union Berlin an. Der BVB indes erreichte am Dienstag dank eines 4:2-Heimsieges gegen Atlético Madrid das Halbfinale der Champions League. In der Liga trifft Dortmund nun am Sonntag auf den frischgebackenen Meister Bayer Leverkusen.