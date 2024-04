Mainz 05 vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

In Mainz kommt es am heutigen Sonntag zum Abstiegskracher zwischen Mainz und Köln. Der Effzeh ist dabei zum Punkten verdammt, schließlich beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bereits fünf Zähler. Bei einer Niederlage gegen Mainz und gleichzeitigem Dreier des VfL Bochum ist der Abstieg so gut wie besiegelt.

Die 05er hingegen können mit drei Punkten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Abstand auf Köln würde dann acht Zähler betragen.