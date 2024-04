FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München empfängt den 1. FC Köln am heutigen Samstag in der Bundesliga (13. April).

Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal will der deutsche Rekordmeister nach zuletzt zwei Niederlagen auch in der Liga wieder in die Spur finden.

Mit den Kölnern erwartet die Münchner ein echtes Kellerkind. Die Geißböcke stehen derzeit auf dem 17. Tabellenplatz.

Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.