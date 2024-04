Frankfurt vs. Werder Bremen: Eintracht verpasst Heimsieg im Rennen um Europa erneut

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Tuta zum 1:1!

76.: Tor für Frankfurt! 1:1! Einiges macht Frankfurt daraus! Pacho flankt aus dem linken Halbfeld an den langen Pfosten, wo Tuta höher steigt als Veljkovic und das Ding über Zetterer hinweg einköpft.

75.: Bremen also jetzt für die letzte Viertelstunde in Unterzahl. Mal sehen, was Frankfurt daraus macht.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Rot für Stage!

74.: Stage sieht zunächst Gelb, weil er Bahoya auf Kniehöhe in die Beine grätscht. Das schaut sich Hartmann nochmal genauer am Bildschirm an - und entscheidet ohne zu Zögern auf Rot. Das geht mehr als in Ordnung.