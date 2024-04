"Das kennen die im Ausland gar nicht": Deutsche Fanszenen für Bundesliga-Boss Fluch und Segen zugleich

© imago images

Eine Hauptfigur in diesem Prozess war Martin Kind, der mit seinem Abstimmungsverhalten Fragen aufwarf. Sie kennen ihn aus der gemeinsamen Zeit in Hannover gut. Wie bewerten Sie seine Rolle in dieser Geschichte?

Kaenzig: Wir müssen fair bleiben: Sein Abstimmungsverhalten ist unbekannt. Wir wissen ja auch nicht, ob die anderen Vereine so abstimmten, wie sie es behauptet haben. Natürlich hätte man, als sich alles mit der entsprechenden Vorgeschichte auf Hannover 96 fokussiert hat, ahnen oder realisieren müssen, dass es scheitern könnte. Sagen wir es so: Wenn man bei der Abstimmung in diesem Konferenzsaal sitzt, kann man Dinge tun. Wenn man danach aber hinaustritt und plötzlich des Volkes heftiges Veto mitbekommt, dann realisiert man erst, was das bedeutet.

Die VfL-Mitglieder hatten bei der Versammlung der Vereinsführung den Auftrag mitgegeben, einen Investor für den Klub zu suchen. Ist der Druck, der auf dieser Suche liegt, durch den gescheiterten DFL-Deal nun erhöht worden?

Kaenzig: Fakt ist: Wäre der Deal zustande gekommen, hätte es das für externe Klub-Investoren attraktiv gemacht. Das hört man auch von dort, das wäre für sie ein Momentum gewesen. Unsere Suche ist dadurch schon schwieriger geworden, besonders was einen ausländischen Investor angeht. Gerade in Verbindung mit der jetzt demonstrierten Macht der Fans - das kennen die im Ausland in den zuletzt gesehenen Auswüchsen gar nicht. Deshalb haben die nun erst einmal Respekt davor.

Warum ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eher einen ausländischen als einen deutschen Investor findet?

Kaenzig: Weil ich denke, dass unsere Story in Deutschland doch schon zu Genüge bekannt ist. Wenn es jemanden in Deutschland gäbe, wäre der längst aufgetaucht. Hier sieht man zudem meist nur regionale Investments, siehe zuletzt Porsche beim VfB Stuttgart oder den neuen Pool bei Werder Bremen. So etwas gibt es in Bochum nicht. Ohnehin ist die Ausgangslage mittlerweile folgende: Bei neun von zehn Investoren weltweit wird das internationale Geld von amerikanischen Firmen verwaltet. In Deutschland wiederum herrscht die Denke vor, nicht zu zeigen, dass man Geld hat. Für viele wäre es daher eher der absolute Wahnsinn, damit in den Fußball zu gehen. (lacht)