Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Samstag, den 27. April, den VfB Stuttgart zum Topspiel am 31. Bundesligaspieltag. Die Partie wird um 18.30 Uhr angestoßen. Als Austragungsort der Begegnung dient die BayArena in Leverkusen.

Der überragende Lauf von Bayer Leverkusen scheint kein Ende zu nehmen! Der BVB hatte den Deutschen Meister am vergangenen Spieltag am Rande der Niederlage. Wie so oft schon in dieser Saison hatten die Leverkusener allerdings das letzte Wort und glichen in der Nachspielzeit noch aus. Bayer baute nach dem 1:1 gegen die Dortmunder ihre Ungeschlagen-Serie somit auf 45 Spiele aus.

Der VfB Stuttgart musste dagegen am vergangenen Wochenende eine Niederlage einstecken. Gegen Werder Bremen verlor die Mannschaft von Sebastian Hoeneß mit 1:2. Die Pleite markierte für die Stuttgarter die erste Pflichtspielniederlage seit dem Pokalaus Anfang Februar. Der Gegner damals: Bayer Leverkusen. Welches Team verlässt heute den Rasen als Sieger?