Bayer Leverkusen: So sah die Mannschaft der Werkself aus, als der FC Bayern München zuletzt nicht Meister wurde

Mittelfeld: Renato Augusto, Simon Rolfes, Lars Bender, Michael Ballack, Gonzalo Castro

Als Winter-Neuzugang wurde der 36-jährige Renato Augusto kürzlich beim brasilianischen Erstligisten Fluminense präsentiert. Von Flamengo kam der Routinier damals für 5,2 Millionen Euro zur Werkself und verließ den Verein im Winter 2013 für 6,7 Millionen Euro wieder in Richtung seiner brasilianischen Heimat. In seiner Zeit in Deutschland verzeichnete der flexible Mittelfeldspieler in 126 Einsätzen 39 Scorerpunkte.

Der damalige Kapitän Simon Rolfes kam 2005 für gerade einmal 750.000 Euro von Alemannia Aachen zu Leverkusen. 2015 ging er als Legende und ist heute Geschäftsführer Sport des Vereins. Der 26-fache deutsche Nationalspieler kann auf 377 Pflichtspiele für die Werkself zurückblicken. 85 Scorerpunkte gelangen ihm in der Zeit.

Ebenfalls legendär ist die Karriere von Lars Bender. Heute ist er Co-Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft und kickt nebenbei noch bei seinem Jugendverein TSV Brannenburg in der Kreisliga. 2009 kam er als Youngster für 2,5 Millionen Euro von 1860 München. Erst 2021 verließ er Bayer Leverkusen wieder. 342 Spiele und 63 Scorerpunkte für Bayer 04 stehen in seiner Vita.

Wo wir schon bei legendär sind: Michael Ballack kehrte 2010 vom englischen Meister FC Chelsea zu Bayer Leverkusen zurück. Die Fans hatten hohe Erwartungen, der Weltstar und "Capitano" wurde von Trainer Dutt aber kaum beachtet. Trotz seines 100. Bundesligaspiels für Leverkusen am 8. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg bezeichnete er die Saison 2011/12 als eine Spielzeit "zum Vergessen". Nach der Saison beendete er seine Karriere nach 155 Pflichtspielen und 70 Scorerpunkten für Bayer 04.

Eine Koryphäe bei Bayer ist auch Gonzalo Castro. Bereits 1999 schloss er sich Bayers Jugend an, sechs Jahre später debütierte er in der Bundesliga. Dort war er in der Folge bis zu seinem Wechsel nach Dortmund 2015 unumstrittener Stammspieler. Castro kommt für Leverkusen auf insgesamt 370 Pflichtspiele, in denen er 30 Tore und 68 Vorlagen beisteuerte.