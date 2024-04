Bundesliga live im TV und Livestream: Schaut Sky künftig in die Röhre?

Noch liegen die Übertragungsrechte für die Bundesliga bei Sky und DAZN. Dies wird auch nächste Saison so bleiben. Wie es danach, also ab 2025/26 weitergeht, steht noch in den Sternen. Genau diese Frage wird seit einigen Wochen beantwortet, die TV-Rechte für die Meisterschaften bis 2028/29 werden in einer Auktion nämlich neu verteilt.

Dies hat sich auch auf Sky ausgewirkt. SPOX hat für Euch die aktuellen Infos.