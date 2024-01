SC Freiburg - Union Berlin 0:0: Union ermauert sich Punkt im Abstiegskampf

In den Tagen vor der Partie in Freiburg hatten die Berliner ihren Kader wie erwartet verändert. Der italienische Europameister Leonardo Bonucci beendete sein glückloses Intermezzo in der Hauptstadt nach nur einem halben Jahr. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger wechselte zu Fenerbahce Istanbul. Als Ersatz kam Kevin Vogt vom Ligarivalen TSG Hoffenheim. Zudem kehrte der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer David Fofana auf die Insel zurück.

"So ist das eben in der Transferperiode. Wir müssen uns anpassen. Wir fokussieren uns auf die Spieler, die da sind", sagte Bjelica, der Vogt direkt in die Startelf beorderte, kurz vor dem Anpfiff bei Sky: "Wir wollen das Spiel gewinnen, wir haben genug offensive Leute auf dem Platz. Wir möchten von der ersten Minute an mutig sein."

Bjelicas Gegenüber Christian Streich war mit seinen Gedanken dagegen erst einmal bei Franz Beckenbauer. Beim Gedenken an das verstorbene Idol vor Spielbeginn weinte der SC-Coach.