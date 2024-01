VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Nach der erfolgreichen Hinrunde will der VfB Stuttgart auch im zweiten Saisonabschnitt für Furore in der Bundesliga sorgen. Wichtig dafür ist auch eine gelungene Vorbereitung im Winter, um schnell wieder in den Rhythmus zu finden.

Deshalb wird die verhältnismäßig kurze Winterpause genutzt, um am heutigen Samstag (6. Januar) ein Testspiel gegen Greuther Fürth zu absolvieren. Los geht's um 15 Uhr im Clubzentrum der Schwaben.

Doch nicht nur der VfB blickt auf eine starke Halbserie zurück. Fürth rangiert in der 2. Bundesliga auf Platz fünf und hat somit noch alle Chancen auf den Aufstieg.

Der Bundesliga-Tabellendritte aus Stuttgart muss jedoch zunächst auf einige Stammkräfte verzichten. Durch den Afrika Cup und die Asienmeisterschaft fehlen in den ersten Spielen Torjäger Serhou Guirassy, Hiroki Ito und Wooyeong Jeong.