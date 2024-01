Reaktionen zum Tod von Franz Beckenbauer: "Ich bin unendlich traurig"

© getty

Berti Vogts (Weltmeister 1974)

"Deutschland verliert den besten Fußballer, den Deutschland je gehabt hat, und den besten der Welt neben Pele. Das stimmt mich sehr traurig, dass man sich so früh schon trennen muss. Wir haben zusammen in der U18 gespielt, in der Nationalmannschaft, waren zusammen bei den Weltmeisterschaften. Ich war immer in Kontakt mit seiner Familie. Mir fehlen die Worte."