FC Augsburg - Bayer Leverkusen 0:1: Last minute! Exequiel Palacios schießt Werkself zur Herbstmeisterschaft

Als endlich der erlösende Treffer fiel, war der aufgeregte Xabi Alonso nicht mehr zu halten. Zunehmend energisch hatte er seine Mannschaft 94 Minuten lang nach vorne getrieben, beim Last-Minute-Tor, der die Herbstmeisterschaft sicherte, setzte er dann zu einem gewaltigen Luftsprung an. Das 1:0 (0:0) beim FC Augsburg durch Exequiel Palacios (90.+4) war ein Sieg des Willens.

"Wir haben die ganze Zeit geglaubt, dass es klappen könnte und haben bis zur letzten Sekunde Chancen kreiert", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky.

Den Halbzeittitel will der Ex-Nationalspieler nicht so wichtig nehmen: "Das ist nur eine Momentaufnahme, nur der Erfolg ist wichtig. Der Glaube daran, auch in der letzten Sekunde noch das Spiel zu gewinnen, war immer da. Diese Siege sind die besten, so etwas in der letzten Sekunde, top."