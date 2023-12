Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen stehen sich heute in der Bundesliga gegenüber. SPOX tickert das Duell live mit.

Topspiel in der Bundesliga! Tabellenführer Bayer Leverkusen ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Können die Schwaben der Werkself die erste Saisonniederlage zufügen? Oder setzt Bayer seine Serie fort? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Das heutige Duell zwischen dem Tabellendritten aus Stuttgart und dem Tabellenführer aus Leverkusen verspricht viel Spannung. Erst am vergangenen Spieltag ließ die Werkself beim 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund zum zweiten Mal in der Saison Punkte liegen, in 13 Spielen ist man jedoch weiterhin ungeschlagen.

vor Beginn Gespielt wird in der MHP-Arena in Stuttgart, um 15.30 Uhr geht es los.

vor Beginn Willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen.