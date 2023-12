Die zweite Hälfte des 16. Bundesligaspieltags eröffnen heute Union Berlin und der 1. FC Köln. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welche Mannschaft das Krisenduell gewinnen kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Union Berlin und der 1. FC Köln stecken tief drin im Abstiegskampf. Welche Mannschaft kann sich vor der Winterpause etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen?

vor Beginn Im Stadion An der Alten Försterei in Berlin wird die Begegnung am 16. Ligaspieltag angestoßen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln.