Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Tag den VfL Bochum zum Duell. Das gesamte Bundesligaspiel verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Bundesliga begegnen sich heute die TSG Hoffenheim und der VfL Bochum. Welches Team den Platz am Abend als Sieger verlassen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Mit der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum trifft am Abend der Tabellensechste auf den Tabellenzwölften. Wer kann das Duell in Sinsheim für sich entscheiden?

vor Beginn Das Auftaktspiel am 14. Bundesligaspieltag wird um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum.