SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sonntags könnt Ihr die Bundesliga nur auf DAZN verfolgen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff, also um 14.45 Uhr beginnen dort die Vorberichte, sowohl auf dem Linearen Sender DAZN2 als auch im Livestream via Website oder App. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Freddy Harder

Bundesliga, SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg : Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Doan, Röhl, Grifo - Gregoritsch

: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Doan, Röhl, Grifo - Gregoritsch 1. FC Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz - Ljubicic, Martel - Thielmann, Waldschmidt, Maina - Selke

Bundesliga, 15. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen