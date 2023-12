Der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Köln treten heute gegeneinander an. Hier könnt Ihr live mit dabei sein.

Zum Start der 13. Spielrunde messen sich in der Bundesliga der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Köln. Im Liveticker könnt Ihr das Kellerduell live mitverfolgen.

Darmstadt 98 vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Kellerduell in der Bundesliga! Mit Darmstadt und Köln treffen zwei Mannschaften aufeinander, die unbedingt Punkte brauchen. Die Geißböcke liegen mit nur sechs Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Bei den Hausherren sieht es nicht viel besser aus, Darmstadt ist mit neun Punkten 15.

vor Beginn Die Begegnung am 13. Spieltag wird um 20.30 Uhr angepfiffen und im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ausgetragen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln.