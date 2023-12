Arda Güler, Daichi Kamada, Iván Fresneda und Co.: Wie läuft es bei den BVB-Kandidaten aus dem vergangenen Sommer?

© getty

Youri Tielemans (Aston Villa)

Nach dem überraschenden Abstieg aus der Premier League mit Leicester war Tielemans im vergangenen Sommer auf dem Markt und auch der BVB soll seine Fühler nach dem Mittelfeldmann ausgestreckt haben.

Den Zuschlag erhielt letztlich aber Aston Villa, der Traditionsklub aus Birmingham sicherte sich ablösefrei die Dienste von Tielemans.

Auf Anhieb kam der belgische Nationalspieler bei Villa aber nicht zurecht. Zunächst musste er lange seinen Platz in der Mannschaft von Trainer Unai Emery suchen, zwischenzeitlich durfte er lediglich in der Conference League von Beginn an ran.

In den vergangenen Wochen lief es dann aber immer besser, in vier der letzten fünf Premier-League-Spiele stand Tielemans in der Startelf des Überraschungsdritten im englischen Oberhaus. Dabei lieferte der 26-Jährige unter anderem die Assists zu den Siegtoren gegen Tottenham und Manchester City.