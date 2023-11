BVB, News und Gerüchte: Marcel Sabitzer gibt Liebeserklärung an Ex-Klub Manchester United ab

Marcel Sabitzer wäre im Sommer gerne bei Manchester United geblieben. Edin Terzic lobt Youssoufa Moukoko. Außerdem: So könnte Dortmund gegen Newcastle United spielen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern will der BVB im Heimspiel gegen Newcastle wieder ein anderes Gesicht zeigen, "wir wissen, woran wir sind", so Sabitzer. "Wir sind ein Kollektiv und das ist es, was uns so stark macht. Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen werden."

Dabei betonte er, dass er sich durchaus einen Verbleib bei den Red Devils hätte vorstellen können. "Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben." Gleichzeitig fühle er sich aber mittlerweile wohl beim BVB: "Ich könnte nicht glücklicher in Dortmund sein und habe das Gefühl, dass ich genau am richtigen Platz bin. Ich spüre die Unterstützung des ganzen Vereins. Das braucht man, um gute Leistungen zu bringen."

Im Sommer wechselte Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund, nachdem er zuvor leihweise bei Manchester United unter Vertrag stand. Auf seine Zeit auf der Insel blickt der Österreicher gerne zurück, wie er in einem Interview mit The Athletic verriet.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United hat Trainer Edin Terzic erneut Stürmer Youssoufa Moukoko gelobt. Der 18-Jährige sei "extrem fleißig, er ist läuferisch sehr gut, läuft immer wieder gut an, zeigt sich immer in torgefährlichen Räumen", sagte der BVB-Coach.

BVB, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Newcastle

Der BVB wird am Dienstagabend (18.45 Uhr bei Prime Video und im Liveticker) gegen Newcastle United wahrscheinlich auf Kapitän Emre Can verzichten müssen. Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist fraglich. "Bei Emre wird es knapp für morgen. Wir schauen von Tag zu Tag", berichtete Trainer Edin Terzic am Montag: "Er war seit dem Spiel in Newcastle vorvergangene Woche nicht mehr im Training."

Can fehlte am Montagabend im Abschlusstraining, der ebenfalls angeschlagene Marius Wolf trainierte individuell. Beim 1:0 in England hatte Can eine schmerzhafte Knieprellung erlitten.

Bensebaini hat Probleme mit dem linken Oberschenkel. "Er war ein bisschen angeschlagen, wir hoffen, dass es morgen klappt", sagte Terzic.

Voraussichtliche Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha, Özcan - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

Voraussichtliche Aufstellung Newcastle: Pope - Livramento, Schär, Lascelles, Trippier - S. Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Gordon

Die kommenden Gegner vom BVB