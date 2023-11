Werder Bremen und Eintracht Frankfurt treffen am heutigen Sonntag in der Bundesliga aufeinander. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Bleibt Eintracht Frankfurt auch gegen Werder Bremen in der Erfolgsspur? Bei SPOX im Liveticker erfahrt Ihr es.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Vor Beginn Tore - Aufstellung Bremen Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman, Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch Aufstellung Frankfurt Trapp - Tuta, Smolcic, Pacho, Max - Skhiri, Larsson, Buta, Chaibi, Knauff - Marmoush Gelbe Karten -

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga JETZT im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die SGE schwimmt zurzeit ohnehin auf einer Erfolgswelle, die am 7. Spieltag mit einem Sieg gegen Heidenheim startete. Seitdem gabs zwar ein Remis gegen Dortmund, aber ansonsten nur Erfolge, seis in der Conference League (2), im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln, oder in der Bundesliga. Die Hessen sind wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen. Bei einem Sieg könnte es heute bis hoch auf Platz 5 gehen, wobei Leipzig natürlich heute auch noch spielt.

vor Beginn Bremen nach drei Niederlagen am Stück zuletzt mit ansteigender Formkurve, nach einem Sieg gegen Union und einem Remis in Wolfsburg ist das Abstiegsgespenst erst einmal gebannt. Übrigens, gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte hat Werder in dieser Saison noch gar nichts gerissen. Ein Ansatzpunkt für die Eintracht?

vor Beginn Die Eintracht war am Donnerstag noch in der Conference League aktiv, holte einen Dreier in Helsinki und stellt damit vorzeitig sicher, dass auch nach dem Jahreswechsel noch internationaler Fußball in Frankfurt geboten wird. Es ist nur noch nicht entschieden, ob die Frankfurter schon in der Playoffrunde eingreifen müssen oder sich direkt für die K.o.-Runde qualifizieren - aus Bremer Sicht eher Luxusprobleme.

vor Beginn Bremen vor dem Sprung ins gesicherte Mittelfeld? Werder geht als Tabellenzwölfter in die Begegnung mit der Eintracht. Vom Relegationsplatz trennen jedoch lediglich drei Zähler. Bisher lief der Spieltag aus Bremer Sicht ideal, keines der Teams hinter der Elf von der Weser konnte dreifach punkten, gabs direkte Abstiegsduelle, endete das mit Punkteteilungen (Bochum vs. Köln, Darmstadt vs. Mainz), für den Rest gabs Niederlagen. Jetzt muss die Werner-Truppe das nur noch vergolden.

vor Beginn Zwei Wechsel gibts bei der Eintracht im Vergleich zum letzten Ligaspiel, zum einen ist der verletzte Koch nicht dabei, und Ebimbe sitzt zunächst auf der Bank. Dafür beginnen Buta und Smolcic.

vor Beginn Im Vergleich zum 2:2 in Wolfsburg läuft Werder mit derselben Startelf auf.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman, Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch

Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman, Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Smolcic, Pacho, Max - Skhiri, Larsson, Buta, Chaibi, Knauff - Marmoush

vor Beginn Die Partie im Weser-Stadion wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.