Steffen Baumgart kritisiert Dietmar Hamann: "Bei jeder Gelegenheit ans Bein pinkeln"

Steffen Baumgart hat Dietmar Hamann scharf kritisiert und dabei Partei für seine Trainerkollegen ergriffen. Vor allem die Aussagen des Experten über Urs Fischer und Thomas Tuchel stießen dem Coach des 1. FC Köln auf.

Steffen Baumgart hat sich auf die Seite seiner Trainerkollegen gestellt und die Kritik verurteilt, die Thomas Tuchel oder Urs Fischer zuletzt einstecken mussten. Der Coach des 1. FC Köln kritisierte, dass die Experten weniger Einblicke in die alltägliche Arbeit hätten als sie mit ihren Aussagen vorgeben würden und nahm dabei vor allem auf Dietmar Hamann Bezug.

Baumgart erklärte in einem Interview mit der FAZ, "dass irgendwelche Leute, die wirklich weit von unserer Arbeit weg sind, uns ständig ans Bein pinkeln. Leute, die eigene Probleme haben, sich dann aber in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen: Wir wissen, was los ist. Bei jedem Protagonisten, bei jedem Verein".

Insbesondere die Kritik von Hamann bei Sky90, dass es ein Fehler von Union Berlin gewesen sei, an Urs Fischer festzuhalten, störte Baumgart: "Ich halte das für eine absolute Frechheit. Wieso darf er sich solch ein Urteil erlauben? Glauben Sie mir, ich habe mehr Einblick bei Union Berlin, als viele annehmen, und wage es nicht, die Trennung zu bewerten."

Steffen Baumgart verteidigt Thomas Tuchel

Die Reaktion von Thomas Tuchel auf die Aussagen von Hamann und auch Lothar Matthäus habe ihn deshalb nicht verwundert. "Wenn die Aufgabe eines Experten nur noch darin besteht, allen bei jeder Gelegenheit ans Bein zu pinkeln, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn irgendwann mal jemand sagt: 'Pass auf, du bist mir einfach nicht wichtig genug'", erklärte der 51-Jährige.

Tuchel hatte mit einem sarkastischen und lustlosen Auftritt in Dortmund für Aufsehen gesorgt. Rund um das Topspiel ließ er die Experten von Sky spüren, dass er von deren Kritik nichts hält. Hamann und Matthäus hatten zuvor unter anderem eine fehlende Weiterentwicklung des FC Bayern unter Tuchel bemängelt.

Die Bundesliga pausiert aufgrund der Länderspielperiode im Moment. Am Freitag (24.11.) ist der FC Bayern München zu Gast beim 1. FC Köln.