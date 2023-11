Serge Gnabry beim FC Bayern München außen vor: Eine Verletzung mit schwerwiegenden Folgen?

Trainer Thomas Tuchel scheint in der entscheidenden Phase der Hinrunde seine Startelf gefunden zu haben. Derzeit kein Teil davon ist Serge Gnabry, bei dem immer deutlicher wird: Seine Zwangspause kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und könnte sogar schwerwiegende Folgen haben.

"Man hat bei Serge Gnabry gesehen, dass die Schiene teilweise auch einschränkend sein kann", sagte Tuchel vor der Partie in Dortmund dahingehend: "Leon hat die Schiene seit ein paar Tagen. Unabhängig von der großen Wichtigkeit des Spiels haben wir eine Verantwortung für die gesamte Saison. Wir müssen schlau sein und abwägen." Wer den Hang zu Spekulationen hat, könnte aus den Worten deuten, dass Gnabry derzeit schlichtweg weniger wichtig für die Mannschaft ist.

Die beiden Nationalspieler teilen sich die Bürde, mit einer Schiene spielen zu müssen. Doch während Goretzka nur 13 Tage nach seiner Operation an der Hand (Mittelhandfraktur) schon wieder in der Startelf gebraucht wurde und auf allen Ebenen überzeugte , war für Gnabry mal wieder kein Platz. Dabei erhielt er längst die Freigabe, nach seinem Unterarmbruch wieder spielen zu dürfen. Schließlich ging er als einer der großen Verlierer des Spiels (und der vergangenen Wochen) hervor.

Es war symbolisch für die aktuelle Situation von Serge Gnabry: Als die Spieler des FC Bayern München nach dem 4:0-Sieg in Dortmund gemeinsam auf dem Platz jubelten und sich auf den Weg Richtung Auswärtsblock machten, war der 28-Jährige sichtlich niedergeschlagen. Trost fand er in den Armen von Leon Goretzka.

© getty

Serge Gnabry im Pech: Kingsley Coman der große Profiteur

Zu allem Überfluss brach sich Gnabry seinen Arm auch noch in der wegen des Supercups nach hinten verlegten Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Preußen Münster Ende September. Sein Comeback gab er dann - nach Einwechslung - drei Tage vor dem BVB-Spiel beim blamablen Pokal-Aus in Saarbrücken. Eindruck machte er allerdings nur als Streitschlichter. Eine Erkrankung hatte zuvor eine Rückkehr beim 8:0 gegen Darmstadt 98 verhindert. Inzwischen wird deutlich: Auch wenn bei einer Verletzung freilich nie von gutem Timing die Rede sein kann, kam Gnabrys Zwangspause zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Kingsley Coman avancierte in diesen Wochen zum großen Nutznießer. Nach einem eher schwachen Saisonstart war er in vier der fünf Bundesligaspiele ohne Gnabry jeweils mindestens einmal an einem Treffer beteiligt. Kein anderer Bayern-Spieler machte einen größeren Schritt. Dazu trug auch Thomas Tuchels Maßnahme bei, den Franzosen auf den rechten Flügel zu beordern. Zumal der nun links eingesetzte Leroy Sané gerade ohnehin überall zu funktionieren scheint.

Deshalb war es wenig überraschend, dass Coman am Mittwoch in der Champions League auch gegen Galatasaray Istanbul den Vorzug bekam. Gnabry betrat das Feld hingegen erst nach 87 Minuten. Ein weiterer Nackenschlag. Insbesondere mit dem Wissen, dass nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Jamal Musiala zunächst Thomas Müller (40.) und auch noch Jungspund Mathys Tel (72.) früher ins Spiel kamen.

FC Bayern München: Die Offensivspieler im Vergleich