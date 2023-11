Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart stehen sich heute in der Bundesliga gegenüber. Hier könnt Ihr das späte Samstagsspiel im Liveticker verfolgen.

Abonniere SPOX auf WhatsApp!

Im Bundesliga-Topspiel der Woche begegnen sich Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Wer das Duell für sich entscheiden kann, oder ob die Punkte geteilt werden, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der VfB konnte sich kurz vor der Länderspielpause von zwei Niederlagen in Folge noch mit einem wichtigen 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund erholen. Bis auf die kurze Schwächephase spielen die Schwaben eine hervorragende Saison, die aktuell mit Platz drei in der Tabelle belohnt wird. Auch die SGE ist gut in Form. In der laufenden Saison kassierte man nur eine Niederlage, fünf Spiele in Folge ist man ungeschlagen.

vor Beginn Das Topspiel des 12. Spieltags wird um 18.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angestoßen.

vor Beginn Willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart.