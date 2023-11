Borussia Dortmund misst sich heute in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wird von SPOX ausführlich getickert.

In der Bundesliga findet heute das Borussia-Duell zwischen dem BVB und Mönchengladbach statt. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Geschehen in Dortmund.

BVB vs. Gladbach: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Die Länderspielpause ist vorbei, in der Bundesliga geht es seit gestern wieder um Punkte für die Meisterschaft. Der BVB ist, was die Tabellensituation betrifft, zwar besser als Gladbach, kassierte jedoch zuletzt zwei Niederlagen in Folge, während die Fohlen aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte mitnehmen konnten.

vor Beginn Gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park, wo um 15.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

vor Beginn Willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.