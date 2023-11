Am 12. Spieltag der Bundesliga bekommt es der 1. FC Heidenheim mit dem VfL Bochum zu tun. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

In der Bundesliga spielt am Nachmittag der 1. FC Heidenheim gegen den VfL Bochum. Liegen die Heidenheimer auch nach dem heutigen Duell in der Tabelle vor dem VfL? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nur einen Zähler liegt der VfL Bochum aktuell hinter dem 1. FC Heidenheim. Gewinnt das Team von Thomas Letsch heute die Partie und zieht damit in der Tabelle an den Heidenheimern vorbei?

vor Beginn Das Duell startet heute um 15.30 Uhr. Als Austragungsort des Bundesligaspiels dient die Voith-Arena in Heidenheim.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum.