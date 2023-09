BVB - Karim Adeyemi und seine aktuelle Situation bei Borussia Dortmund: Es geht auch um den Ruf

Karim Adeyemi hatte eine erschwerte Vorbereitung auf die Saison und läuft aktuell wie viele seiner Mitspieler bei Borussia Dortmund der starken Form des ersten Halbjahres hinterher. Nicht zum ersten Mal wird die Arbeitsmoral des BVB-Offensivakteurs bemängelt - was dem 21-Jährigen mehr als zu denken geben sollte.

Und er hatte Recht. Malen und Adeyemi lieferten eine Vorstellung zum Gruseln ab, verloren permanent die wenigen Bälle, die ihnen die Mitspieler in der Hoffnung auf Entlastung bisweilen allerdings auch recht schlampig zuspielten und entwickelten nach Ballverlust nicht die nötige Gier, um die Kugel wieder zurückzuholen oder zumindest Kompaktheit in der Formation herzustellen.

"Du kannst Fehlpässe spielen. Aber komm' doch wieder sofort in die Grundordnung. Was mir total missfällt - wenn du einen Fehler machst und sagst: Ich muss erstmal eine Minute in mich gehen. Das sind einfach schlechte Signale. Das ist einfach nicht gut und das muss aufhören", fuhr Sammer sichtlich angefressen fort.

Es war daher wohltuend simpel zu verstehen, was Sammer in seiner Funktion als Experte bei Prime Video zur Pause des Champions-League-Spiels von Borussia Dortmund, wo der 56-Jährige ja auch als externer Berater tätig ist, gegen Paris Saint-Germain äußerte: "Was mir überhaupt nicht gefällt, ohne es namentlich zu benennen: da vorne die beiden", fing Sammer wieder leicht "klassisch" an, denn die beiden da vorne konnten nur Donyell Malen und Karim Adeyemi sein.

Matthias Sammer spricht sehr häufig in sehr verklausulierten Sätzen, in denen es sehr oft um "Konstellationen" geht, die er dann sehr ausufernd erklärt. Keine Frage, Sammers Analysen zum Thema Fußball sind meist ziemlich auf den Punkt. Den zahlreichen Halb- und Nebensätzen stets zu folgen, kann jedoch bisweilen schwierig sein.

Auch bei Adeyemi muss man fairerweise erwähnen, dass der 21-Jährige keinen leichten Sommer durchlebte. Beim vergeigten Endspiel um die Meisterschaft gegen Mainz zog er sich eine erneute Muskelverletzung zu, die ihn anders als seine Muskelverletzung im Februar nicht fünfeinhalb, sondern sieben Wochen kostete. Dazu fiel sie in die Zeit der ohnehin äußerst komplizierten Dortmunder Vorbereitung, so dass Adeyemi weit entfernt von einem gezielten Aufbau war.

Nun muss man im Fall von Malen festhalten, dass es das erste wirklich schwache Spiel des Niederländers in dieser Saison war. Aktuell steht der 24-Jährige bei sechs Torbeteiligungen in sieben Pflichtspielen - mit Abstand bester Wert beim BVB. Zum Vergleich: Adeyemi steht bei null.

BVB-Co-Trainer über Karim Adeyemi: "Seriosität fehlt"

Was folgte, ist bekannt und war schwer zu erklären: Wie die gesamte Borussia schwang sich auch Adeyemi zu einer nicht zu erahnenden Leistungsexplosion auf und sammelte in 13 Bundesligaspielen sechs Tore und fünf Vorlagen. Diesen Adeyemi, der dank seiner herausragenden Schnelligkeit gute Laufwege in die Tiefe anbot, überraschend stark in der Luft agierte und eiskalt vor dem Tor blieb, benötigt der schleppend in die Saison gestartete BVB auch jetzt - Finesse und Überraschungsmomente fehlen aktuell schließlich an allen Ecken und Enden.

"Es ist nicht nur Karim, es ist bei jedem so", sagte Trainer Edin Terzic kürzlich angesprochen auf Adeyemis Formschwäche. "Wir wissen, dass noch Luft nach oben ist. Wir wissen aber auch, zu was wir in der Lage sind. Es geht nur, wenn wir hart arbeiten im Training und die Dinge klar ansprechen."

Diesen Gefallen tat ihm zuvor bereits sein Co-Trainer Armin Reutershahn. Der saß vor einem Monat zusammen mit Adeyemi bei einem Talk der BVB-Vereinsmedien und hielt sich mit Blick auf die Arbeitsmoral des Offensivspielers nicht zurück: "Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht. Wenn er das kapiert, kann er ein ganz großer Spieler werden."