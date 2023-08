BVB - Erkenntnisse nach dem Duselsieg gegen 1. FC Köln: Dortmund muss ins Risiko gehen und den Kader verstärken

Das schmeichelhafte 1:0 gegen den 1 FC Köln zum Auftakt der Bundesligasaison hat einige Schwachstellen im BVB-Kader aufgedeckt. Auch wenn es wohltuend war, dass Trainer Edin Terzic die Leistung nicht schönredete: Die Probleme wirkten eklatant. Drei Erkenntnisse zum Spiel.

BVB muss nachlegen auf Transfermarkt

Sportchef Sebastian Kehl hat in den vergangenen Tagen engagiert die eher zurückhaltenden Transferaktivitäten des BVB in diesem Sommer mit Verweis auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten verteidigt. Nun kennt Kehl die finanzielle Situation des BVB natürlich deutlich besser als ein interessierter Beobachter, der sich schon fragt, wieso ein Klub, der regelmäßig in der Champions League spielt und ebenso regelmäßig ein Transferplus erwirtschaftet, lediglich 60 bis 65 Prozent der Transfereinnahmen durch den Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid in die Mannschaft reinvestieren können soll. Aber unabhängig davon: 60 bis 65 Prozent von 103 Millionen Euro Ablöse sind immerhin rund 62 bis 67 Millionen Euro, die dem BVB in diesem Sommer zur Verfügung stehen sollten.

Auch wenn die Höhe der bezahlten Ablösen für Felix Nmecha (30 Millionen Euro an VfL Wolfsburg) und Marcel Sabitzer (19 Millionen Euro an den FC Bayern München) vermuten lassen, dass auch die abgebenden Klubs davon ausgehen, dass der BVB es hat - ein wenig Spielraum wäre selbst nach Kehls Rechnung noch da (außer man zieht die Summe ab, die Bellinghams Jugendklub Birmingham für den Weiterverkauf erhalten hat).

So oder so: Der BVB sollte den finanziellen Spielraum mindestens ausreizen und ins Risiko gehen.

Verstärkungen könnte der BVB in einigen Mannschaftsteilen brauchen: