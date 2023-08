BVB - Youssoufa Moukoko und seine Situation bei Borussia Dortmund: Welcher Umgang ist der richtige?

Mit erst 18 Jahren spielt Youssoufa Moukoko bereits seine vierte Saison als Profi bei Borussia Dortmund. Für seine durchschnittliche Spielzeit von 33 Minuten pro Partie lesen sich die Statistiken des Angreifers hervorragend. Dennoch sucht der BVB einen weiteren Stürmer.

Bei niemandem jedoch war der Poker so zäh wie bei Moukoko, was bereits als erstes Indiz gelten kann, wie sensibel diese Personalie ist. Nach wochenlangen Verhandlungen und noch länger andauernden Spekulationen war im Januar klar: Der Stürmer bleibt dem BVB bis 2026 erhalten, knackige Gehaltserhöhung inklusive.

Youssoufa Moukoko zählt zu der Rechnung, die Edin Terzic am vergangenen Donnerstag auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund aufmachte. Der BVB-Trainer wurde auf die aktuelle Transferperiode angesprochen, die in Fankreisen teils als zurückhaltend bewertet werde.

BVB: Youssoufa Moukoko hatte in der Hinrunde geliefert

Dazu schlug mal wieder das Verletzungspech zu: Moukoko riss sich im Februar das Syndesmoseband an und nachdem er nach Saisonende bei der U21-EM im Auftaktspiel einen Elfmeter verschossen hatte, bremsten ihn muskuläre Probleme im hinteren linken Oberschenkel aus. Das ist definitiv ein Problemfeld, das Moukoko noch nicht in den Griff bekommen hat. 35 BVB-Pflichtspiele hat er in den vergangenen drei Spielzeiten verletzt verpasst - gerade in diesem jungen Alter eine Menge Holz.

Für die fünf trostlosen A-Länderspiele in diesem Jahr bekam Moukoko auch keine Einladung mehr, nachdem er sich in der vergangenen Hinrunde noch zur WM in Katar geschossen hatte. Genau hier steckt letztlich auch der Knackpunkt: Damals, als Haller mit der Diagnose Hodenkrebs ausfiel, durfte und musste Moukoko für die Dortmunder ran.

Auch wenn die vergangene Hinrunde mehr als ernüchternd für die Borussia verlief und auf einem enttäuschenden sechsten Platz endete - Moukoko hatte durchaus geliefert. Und zwar mehr als beachtlich: Nach dem 13. Bundesligaspieltag war er bereits an zehn Toren beteiligt. Selbst nach Saisonende stand Moukoko in einer Statistik ganz oben: Seine sieben Saisontore übertraf kein Spieler seiner Altersklasse in den Top-5-Ligen Europas.