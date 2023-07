Yann Sommer: Angebliches Interesse von Inter Mailand - Stuttgart-Boss äußert sich

Yann Sommer vom FC Bayern München hat offenbar das Interesse von Inter Mailand geweckt. Der VfB Stuttgart soll sich entgegen anders lautender Gerüchte aktuell dagegen nicht mit dem 34-jährigen Keeper aus der Schweiz beschäftigen, der beim FC Bayern nach der Rückkehr von Manuel Neuer ins zweite Glied rücken müsste.

Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, hätten bereits erste Gespräche über einen möglichen Sommer-Wechsel in die Serie A stattgefunden. Inters Stammkeeper André Onana steht vor einem Transfer zu Manchester United. Sommer gilt neben Anatolij Trubin von Shakhtar Donetsk als Nachfolge-Wunschkandidat. Bereits im Januar soll sich Inter um Sommer bemüht haben, der Spieler selbst will laut Romano zum Serie-A-Klub wechseln.

Zuletzt gab es auch Gerüchte über ein angebliches Interesse des VfB Stuttgart an Sommer, die Sportdirektor Fabian Wohlgemuth im Sky-Interview aber dementierte. "Aus jetziger Sicht ist das sehr unrealistisch", erklärte Wohlgemuth. "Wir beschäftigen uns mit vielen Themen. Aktuell sind das Themen, die weit weg sind. Jetzt sortieren wir uns erstmal innerhalb der Vorbereitung."

Auch Alexander Nübel, von seiner Leihe zur AS Monaco zum FC Bayern zurückgekehrt, wurde mit dem VfB in Verbindung gebracht. "Wenn wir uns auf der Torwartposition verstärken müssen, dann gehen wir an die Öffentlichkeit und wenn wir Fakten geschaffen haben, nochmals", sagte Wohlgemuth.