BVB - Neuzugang Ousmane Diallo bei der U19 von Borussia Dortmund: Sommer-Transfer in Winterjacke

Mit Ousmane Diallo hat Borussia Dortmund einen Spieler für die U19 verpflichtet, hinter dem die großen Vereine Europas her waren. Wer ist der gerade erst 16 Jahre alt gewordene Flügelspieler aus Spanien, den die BVB-Verantwortlichen mit reichlich Vorschusslorbeeren bedachten?

Blickt man auf die Bilder, die Ousmane Diallo nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund am 4. Juli auf Instagram postete, fällt auf: Alle drei Personen, die er auf den Fotos zeigte, tragen dicke Winterjacken. Zwar ist Diallo 2007 auf Gran Canaria geboren, wo das gesamte Jahr über viel Sonnenschein herrscht. Dass seine Begleiter und er sich dann jedoch bei angenehmen rund 23 Grad, die an diesem Tag in Dortmund herrschten, zünftig einhüllen mussten, ergibt kaum einen Sinn. So deutet freilich viel darauf hin, dass die im Sommer veröffentlichten Fotos bereits im vergangenen Winter geschossen wurden und Diallo der Borussia schon vor Monaten seine Zusage gegeben hat. Nach Informationen von SPOX und GOAL hatte Diallo im Januar tatsächlich bereits seine Entscheidung getroffen. Über die zwischenzeitlichen Meldungen im April, wonach der FC Bayern dem BVB das Talent wegschnappte, werden sie in Dortmund also mindestens geschmunzelt haben. Diallo wurde am 12. Juni erst zarte 16 Jahre alt, wird künftig aber für die U19 der Westfalen auflaufen. Das zeigt, dass der aus der Jugend von Deportivo Alavés losgeeiste Flügelspieler zumindest derzeit für Höheres bestimmt ist.

© imago images BVB: Ousmane Diallo "brutal stark im Eins-gegen-eins" Entsprechend hören sich die Elogen auf Diallo an, die die Verantwortlichen des Dortmunder Nachwuchsbereichs anstimmten. "Torgefährliche Spieler für die Außenposition werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnte. Er ist ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-eins geht. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann. Unsere Aufgabe ist es nun, gemeinsam mit Ousmane dafür zu sorgen, dass er der beste Spieler wird, der er sein kann", sagte Direktor Lars Ricken den Ruhr Nachrichten. Auch Mike Tullberg, Diallos neuer Trainer, sparte gegenüber der Zeitung nicht mit Vorschusslorbeeren: "Er ist brutal stark im Eins-gegen-eins, kann beidfüßig dribbeln. Er ist charakterlich und körperlich sehr weit." Der Däne schränkte aber ein: "Was ihm fehlt, ist die Abschlussquote vor dem Tor. Da muss er besser werden. Er muss sich auch noch an die Intensität hier in Deutschland gewöhnen." Gewöhnen muss sich Diallo auch an den simplen Fakt, überhaupt wieder regelmäßig Fußballspiele zu bestreiten. Da hat er bis zum Saisonstart der U19-Bundesliga West am 13. August zwar noch Zeit, doch letztmals stand der 16-Jährige am 23. Februar bei einem Pflichtspiel gegen Eibar auf dem Feld.

© instagram.com/ousmanedial10 BVB-Neuzugang Ousmane Diallo: Trauriges Ende bei Alavés Der Grund dafür ist einfach wie knallhart: Alavés, der Verein aus der baskischen Hauptstadt Vitoria-Gasteiz, sah es nicht mehr als notwendig an, Diallo einzusetzen, nachdem er dort eine Vertragsverlängerung ausgeschlossen hatte. Er durfte mit der U17 des Klubs zwar weiter trainieren, aber mehr war nicht gewollt. Ein ziemlich trauriges Ende einer dreijährigen Zusammenarbeit, die von Beginn an unter einem guten Stern stand. Diallo, der in seinem Heimatdorf La Cerruda im Osten von Gran Canaria mit dem Fußballspielen begann und anschließend fünf Jahre lang in der Jugend von Erstligist UD Las Palmas kickte, kam mit 13 Jahren zum auf den kanarischen Inseln gut vernetzten Alavés. Dort unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag und übersprang direkt ein Team. Zum Ende der ersten Saison ließ man Diallo als Cadete-B-Spieler sogar im zwei Jahre älteren A-Team starten, wo ihm in zwei Partien bereits ein Tor gelang. Dort blieb er die gesamte Saison 2021/22 über und steuerte für den Drittplatzierten in 23 Spielen (17 von Beginn an) sechs Treffer sowie acht Vorlagen - die meisten seines Teams - bei.

© instagram.com/ousmanedial10 BVB: Das sind die Stärken von Ousmane Diallo In der Vorsaison folgte schließlich der nächste Sprung. In der U17 bekam es Diallo teils mit drei Jahre älteren Gegenspielern zu tun, er startete aber dennoch bärenstark. Fünf Tore gelangen ihm in den ersten zehn Spielen. Doch anschließend kamen nur noch fünf Einsätze hinzu, weil er die Vertragsofferte des Klubs ablehnte. In der Rückrunde degradierte man Diallo, der bei Alavés Nationalspieler der U15 und U16 Spaniens wurde, zum Reservisten. Doch nicht nur Dortmund und Bayern, auch die ebenfalls interessierten Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid hatten von Diallo zuvor ohnehin genug gesehen. Neben seinem Tempo stechen vor allem seine Fähigkeiten im Dribbling und die gute Physis hervor. Der Rechtsfuß ist zudem ein guter Freistoßschütze, auf diese Weise gelangen ihm schon mehrere schöne Tore. Für Alavés und die spanischen Nationalteams spielte Diallo vorwiegend als linker Flügelspieler. Das dürfte seine beste Position sein. Er agierte aber auch schon als linker Achter und Zehner, in der baskischen Regionalauswahl lief er als Mittelstürmer auf.