BVB - Ex-Physiotherapeut Thomas Zetzmann im Interview über seine 16 Jahre bei Borussia Dortmund

16 Jahre lang hat Thomas Zetzmann als Physiotherapeut bei Borussia Dortmund gearbeitet. Er erlebte die erfolgreiche Zeit des BVB unter Jürgen Klopp und war bis zu seinem Abgang 2022 steter Wegbegleiter des häufig verletzten Marco Reus.

Zetzmann: 16 Jahre am Stück für einen Arbeitgeber ist eine sehr, sehr lange Zeit, die irgendwann mal auch vorbei ist. Im Endeffekt war das so gewollt. Sebastian Kehl hat als Sportdirektor natürlich auch neue Ideen miteingebracht. Dazu hat sich im medizinischen Bereich mit der Zeit sehr viel geändert, es kamen insgesamt viele neue Leute in den Verein. Mir war schon länger sehr wichtig, dass ich mich um meine Familie und mich kümmere und da ein bisschen Ordnung hineinkriege. Denn Arbeit ist nicht alles.

Thomas Zetzmann: Ich bin zunächst etwas in ein Loch gefallen und habe in den ersten drei Monaten nicht ein Spiel geguckt. Da habe ich gar nichts vermisst. Ich bin natürlich froh und dankbar, dass ich so oft es geht in Berlin sein und mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen kann. Auch gemeinsame Unternehmungen mit Kumpels kamen jahrelang zu kurz, weil ich ja stets um acht Uhr wieder an der Massagebank stehen musste. Jetzt ist das Sabbatjahr aber vorbei und die Finger jucken wieder. Ich vermisse es mittlerweile, weil ich einfach durch und durch Fußball-Therapeut bin. Ich spüre, dass ich mit bald 53 Jahren eine Aufgabe und einen geregelten Rhythmus brauche.

Herr Zetzmann, nach 16 Jahren beim BVB haben Sie den Verein im vergangenen Sommer auch aus privaten Gründen verlassen. Ihre Mutter wohnt in Berlin, ist 86 und pflegebedürftig. Wie geht es Ihnen ohne das Hamsterrad Fußball, in dem Sie sich zusammen mit Ihrer Zeit als Spieler über 30 Jahre befanden?

Zetzmann: Beides. Ich hatte zu vielen Spielern einen guten Draht, weil ich eher über die Fußballsprache kam und ein Freund davon bin, Dinge klar anzusprechen. Ich hatte keinen Schiss, einen Star wie Jadon Sancho, der nicht ganz einfach war, in die Schranken zu weisen. Ist man reiner Therapeut, hat man natürlich auch viel mehr Ängste: Wie weit kann ich bei einem Spieler gehen? Der soll ja nicht zum Trainer rennen und einen verpetzen. Ich wusste aber, dass ich Michael Zorc oder die Trainer auf meiner Seite hatte, denn Disziplin ist schon ein großes Thema in unserem Bereich. Wenn man sich als Team unter den Therapeuten nicht einig ist und keine gemeinsame Linie fährt, tanzen die Spieler auf einem herum. Da gab es ehrlich gesagt schon Reibungspunkte, die sich über die Jahre wahrscheinlich auch etwas gehäuft haben.

Zetzmann: Bei Jürgen Klopp - da gab es noch keine täglichen Medizin-Sitzungen - war es so: Jeden Morgen um acht Uhr musste einer der Therapeuten eine Liste abgeben, wer trainieren kann und wer nicht. Bei ihm kam es immer auf seine Tagesform an, da bekam man manchmal auch richtig Feuer. Deshalb hat sich von meinen Kollegen teils über ein Jahr lang niemand mit der Liste zu ihm getraut. Meist bin ich dorthin gelatscht, weil ich keine Angst hatte und einfach gesagt habe, was los ist. Nach dem Motto: 'Gib' uns bei dem Spieler noch zwei Tage, ich hatte seinen Muskel in der Hand und bin der Fachmann - dann kann er am Wochenende auch spielen.' Diesen Mut und auch die klare Ansage hat Jürgen meist gemocht und das dann so akzeptiert.

Zetzmann: Mittlerweile überwiegen leider die Medizin-Sitzungen. Nicht falsch verstehen, das muss alles sein und man muss auch mit der Zeit gehen. Für mich persönlich war das aber zu viel. Da sitzen dann 15 Leute mit ihren Laptops und es geht sehr viel um Theorie. Dennoch darf man die Basis nicht aus den Augen verlieren: die reine Sport-Physiotherapie. Im Fußball sollte man immer von Tag zu Tag und nicht in Wochen oder gar Monaten denken. Es ist ein Tagesgeschäft, in dem man relativ schnell handeln muss - und zwar vor allen Dingen mit Mut. Man muss von sich und seiner Arbeit überzeugt sein und sie auch gegenüber den Spielern und dem Trainer durchsetzen können.

Zetzmann: Das ist sehr individuell und hängt teils auch davon ob, wie oft am Tag trainiert wird. In der Regel ist es so: Wenn morgens Training ist, findet um acht Uhr eine Medizin-Sitzung statt. Um neun Uhr kommen die Spieler und werden vom Doktor untersucht. Dann ist um halb elf Training, das ein Therapeut mit der Eisbox begleitet. Die anderen therapieren die Spieler, die nicht trainieren. Um 13 Uhr essen wir alle zusammen zu Mittag. Wenn zweimal trainiert wird, geht es um 14 Uhr mit ein paar Besprechungen weiter und um halb vier ist wieder Training. In dem Fall ist der Arbeitstag meist gegen 19 Uhr vorbei.

Wie kam es denn, dass Sie ausgerechnet mit Reus so engen Kontakt hatten?

Zetzmann: Marco kam nach seinem Wechsel aus Gladbach ins Trainingslager in der Schweiz eingeflogen und stieß erstmals zum Team. An dem Tag herrschte etwas Aufregung. Ein Kollege sagte beispielsweise zu mir: 'Ich bin gespannt, welchen Therapeuten er haben möchte.' An so etwas habe ich gar nicht gedacht, mir war das eigentlich relativ egal. Als er dann da war, haben sich alle sofort bei ihm vorgestellt. Ich hielt mich jedoch zurück, weil ich ihn erst einmal ankommen lassen wollte. Später lief er mir beim Gang zum Essen über den Weg. Wir haben uns vorgestellt und da sagte er dann: 'Okay, wenn du Physio bist, dann kümmerst du dich ab jetzt bitte immer um mich.' Vermutlich war ich ihm sympathisch, aber ich habe keine Ahnung, warum er das direkt so äußerte. Aber von da an war das auch so. (lacht)

Reus erlitt zahlreiche schwere Verletzungen. Sie standen stets an seiner Seite. Wann war es für ihn am schlimmsten?

Zetzmann: Als er sich im Pokalfinale 2017 das hintere Kreuzband riss, dachte man schon, dass in diesem Alter die Karriere normalerweise beendet ist. Das hintere Kreuzband ist einfach eine ordentliche Hausnummer. Danach standen acht Monate sehr intensive Arbeit an, in der bei mir auch privat viel auf der Strecke blieb, weil ich ihn ja auch in meiner Urlaubszeit immer begleitet und betreut habe.

Wissen Sie noch, wie es erstmals dazu kam, dass Sie Reus in den Urlaub folgten?

Zetzmann: Ja. Als wir in der Saison 2014/2015 auf den vorletzten Platz abgerutscht sind, zog er sich eine Bandverletzung am Sprunggelenk zu. Die Nerven lagen blank. Ich musste dann zu Michael Zorc und Jürgen gehen. Die meinten nur: 'Der Marco will in der Winterpause nach Florida fliegen - und du musst mit!' Ich hatte aber bereits eine Reise mit meiner Freundin gebucht. Michael sagte: 'Das kannst du streichen. Nimm' deine Freundin mit. Wir spielen um den Abstieg, du musst den fit machen.' (lacht) Da ging mir schon der Arsch auf Grundeis.

Wie sahen solche Aufenthalte schließlich für Sie aus?

Zetzmann: Grundsätzlich wollte Marco trotz der Reha-Phase auch seinen Urlaub genießen. In Florida hatte er noch nicht Frau und Kind, da nahm er zwei Kumpels mit und ich hatte ein günstigeres Hotel neben seinem. Ich habe ihn zweimal am Tag je eineinhalb Stunden behandelt und nach Anweisungen der Fitness-Abteilung auch auf dem Platz mit ihm gearbeitet. Man hatte zwar auch mal einen Tag frei, aber Zeit für Sightseeing war eher nicht.

Kommt es bei längerfristigen Ausfällen auch vor, dass externe Therapeuten den Verein kontaktieren und ihre Hilfe anbieten?

Zetzmann: Ja, regelmäßig sogar. Einmal kam einer mit einem selbst geschweißten Monster-Gerät an und wollte einen Spieler mit zwei Sitzungen von seinen Rückenschmerzen befreien. Die Übungen dauerten je zehn Minuten. Dafür wollte er dann einen hohen vierstelligen Betrag. Wir haben dankend abgelehnt und ihn vom Hof gejagt. (lacht) Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn sich Spieler an den vermeintlich letzten Strohhalm klammern, nachdem die Genesung länger dauerte als erwartet. Wir waren stets offen dafür, doch oft haben sich diese sogenannten Experten erst nach Monaten gemeldet. Es dauert eben oft sehr lange, bis eine Entzündung am Nerv oder in der Sehne ganz geheilt ist. Diese Geduld bringt nur kaum einer mit. Mir ist es dann zu einfach, wenn jemand von außen kommt, die Genesung schon abgeschlossen ist und dann aber sagt: 'Ich habe es gelöst!'