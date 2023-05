Bundesliga-Finale: Nicht nur Titel-Showdown zwischen BVB vs. Bayern! Alles zum Spieltag der Superlative

Das Duell der Dortmunder mit den Bayern überstrahlt derzeit alles in der Bundeliga. Logisch, es geht ja auch um den Titel! Doch lohnt der Blick auf die anderen Plätze ebenfalls, denn überall steht am kommenden Samstag jede Menge auf dem Spiel.

Der 34. Spieltag der Saison 2022/23 hat es in sich, denn in jedem der neun Stadien läuft mindestens eine Mannschaft auf, die noch um die Krönung oder Rettung ihrer Saison spielt. BVB und FCB streiten um den Titel, Union und Freiburg um Platz vier und damit die Champions-League-Premiere. Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt wollen in die Europa oder zumindest die Conference League. Augsburg will die Relegation vermeiden - und dann wäre da noch der Abstiegskampf: Stuttgart, Bochum und Schalke wollen nicht der zweite direkte Absteiger neben Hertha BSC werden. Hier kommen der Überblick mit allen Szenarien und die dringend benötigte Aufklärung um Platz 7.

© getty Bundesliga-Showdown: Sonderfall Platz 7 Vor dem 34. Spieltag ist im Dreikampf zwischen Bayer Leverkusen, dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt noch jeder Zieleinlauf auf den Plätzen 6, 7 und 8 denkbar, wobei Frankfurt die schlechteste Ausgangslage hat. Allerdings hat die Eintracht das Pokalfinale gegen RB Leipzig in der Hinterhand (3. Juni), was Auswirkungen auf die Europacup-Plätze hat, denn je nach Frankfurts Endplatzierung ist Rang 7 schon vor dem Endspiel in Berlin ein sicherer internationaler Startplatz. WENN NÄMLICH ... ... Frankfurt 6. wird, spielt die Eintracht in der Europa League, das Team auf Platz 7 startet in der kommenden Saison in den Playoffs zur Conference League.

... Frankfurt 7. wird, sind die Eintracht und das Team auf Platz 6 im europäischen Wettbewerb. Die Frage ist nur: Wer in welchem? Antwort: Frankfurt im Falle des Pokalsiegs, das Team auf Platz 6 im Falle einer Niederlage der Eintracht in Berlin. Sollte die Eintracht 8. werden und das Pokalfinale verlieren, wäre sie in der kommenden Saison international nicht vertreten. Der Tabellen-6. würde dem -5. in die EL folgen, der Tabellen-7. in den Conference-League-Playoffs starten.

© getty VfL Wolfsburg (49 Punkte/Platz 7) - Hertha BSC (26 Punkte/Platz 18) Darum geht's: Hertha ist abgestiegen und sicher Tabellenletzter, die Wölfe hingegen können zwischen Platz 6 und 8 überall landen, was bedeutet: Sie kommen entweder in die Europa League oder in die Conference League oder sie schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Bei einem Sieg ist Platz 7 (s. o. Sonderfall Platz 7) sicher. Sollte Leverkusen in Bochum gleichzeitig nicht gewinnen, ist auch Platz 6 und damit die EL drin. Bei einer Niederlage und einem Sieg der Frankfurter gegen Freiburg ist der VfL europatechnisch raus.

© getty Union Berlin (59 Punkte/Platz 4) - Werder Bremen (36 Punkte/Platz 12) Darum geht's: Werder hat auf dem Zahnfleisch den Klassenerhalt geschafft und kann im schlimmsten Fall noch auf Platz 14 abrutschen. Für Union geht es im Fernduell mit Freiburg um die große Millionenfrage: Champions League oder "nur" Europa League? Die Rechnung ist ganz einfach: Da beide punktgleich sind, sollte es den Eisernen reichen, das Freiburger Ergebnis in Frankfurt zu matchen, denn ihr Torverhältnis ist um vier Treffer besser.

© getty Eintracht Frankfurt (47 Punkte/Platz 8) - SC Freiburg (59 Punkte/Platz 5) Darum geht's: Für die Eintracht um EL oder Conference League, für Freiburg um die erstmalige Teilnahme an der Champions League! Frankfurts Abschneiden ist von der Schützenhilfe der Herthaner in Wolfsburg und der Bochumer gegen Leverkusen abhängig. Platz 6 ist machbar, wenn die Wölfe und Leverkusen verlieren, wobei Letzteres ein deutlich besseres Torverhältnis als die Hessen aufweist (+11 vs. +5). Sollte es Platz 7 werden, hätte die Eintracht einen Europacup-Platz sicher: Bei einem Pokaltriumph käme man in die EL, bei einer Niederlage gegen Leipzig würde eben dieser siebte Rang zum Sprungbrett für die Conference League. Und Freiburg? Da Union um vier Tore besser ist als die Breisgauer, sind diese in der CL, sobald sie am 34. Spieltag mehr Punkte holen als die Berliner.

© getty Borussia Mönchengladbach (40 Punkte/Platz 11) - FC Augsburg (34 Punkte/Platz 14) Darum geht's: Für die Borussia um einen versöhnlichen Abschluss und einen manierlichen Abschied für Kapitän Lars Stindl. Für den FCA geht es um nicht weniger als den Klassenerhalt, wobei nur in der Theorie ein Absturz auf Platz 17 denkbar ist. Platz 16 und damit die Relegation gegen den HSV oder Heidenheim sind dagegen relativ einfach zu realisieren: Augsburg muss nur verlieren, während Stuttgart und Bochum gewinnen - und schon wäre man 16. Andererseits sollte ein Punktgewinn mindestens für Platz 15 reichen, weil dann nur der VfB vorbeiziehen könnte, da Bochums Torverhältnis so verheerend ist, nämlich um 16 Tore schlechter als das des FCA.

© getty RB Leipzig (63 Punkte/Platz 3) - FC Schalke 04 (31 Punkte/Platz 17) Darum geht's: RBL ist dank des Dreiers bei den Bayern Dritter und fix für die Champions League qualifiziert. Am 3. Juni können Marco Rose und Co. die Saison mit dem erneuten Triumph im DFB-Pokalfinale vergolden. Gegner in Berlin ist Frankfurt. Für Schalke geht es schlicht um alles. Rechnerisch ist es relativ einfach: Gewinnt Schalke und sowohl Stuttgart als auch Bochum tun dies nicht, hält man die Klasse direkt als 15. Wenn einer der beiden Kontrahenten gewinnt, kann Schalke maximal die Relegation erreichen. Dazu würde auch ein Punkt reichen, wenn Bochum verliert. Denn: Schalke verfügt im Duell zweier gruseliger Torverhältnisse über das leicht weniger schlechte (-34 vs. -35).

© getty VfL Bochum (32 Punkte/Platz 16) - Bayer Leverkusen (50 Punkte/Platz 6) Darum geht's: Wir fangen mit Leverkusen an. Die Werkself bleibt mit einem Sieg auf jeden Fall auf Platz 6 und erreicht damit die Europa League. Bei Remis oder Niederlage könnte Wolfsburg vorbeiziehen, was u. U. das Europacup-Aus bedeuten könnte. Bochum hält die Klasse, wenn der VfL gewinnt und Stuttgart nicht gewinnt oder Augsburg verliert ODER der VfL remis spielt und Stuttgart verliert und Schalke nicht gewinnt.

© getty VfB Stuttgart (34 Punkte/Platz 15) - TSG Hoffenheim (35 Punkte/Platz 13) Darum geht's: Das Szenario, dass Hoffenheim auf den Relegationsplatz abstürzen ließe, ist so theoretisch, dass wir es schlicht vergessen wollen. Zum VfB also: Die Schwaben halten die Klasse, wenn sie gewinnen. PUNKT. Ein Remis reicht, wenn weder Schalke noch Bochum gewinnt. Eine Niederlage reicht freilich auch, wenn die Verfolger ebenfalls leer ausgehen.

© getty 1. FC Köln (42 Punkte/Platz 10) - FC Bayern München (69 Punkte/Platz 2) Darum geht's: Köln hat seinen Job erledigt, die Bayern ihren nicht mehr in der eigenen Hand. Soviel steht fest: Wenn die Bayern verlieren, werden sie definitiv nicht Deutscher Meister. Bei einem Münchener Remis müsste der BVB sein Heimspiel gegen Mainz verlieren, bei einem Münchener Sieg darf der BVB nicht gewinnen. As simple as that!