Bayern-Noten: Jamal Musiala zum Niederknien, Leon Goretzka wird gedemütigt

Der FC Bayern München hat sich am 34. Spieltag mit dem 2:1 beim 1. FC Köln zum elften Meistertitel in Serie gequält. Die Leistung der Münchner war dabei ähnlich ausbaufähig wie in den Vorwochen, am Ende sorgte ein Einwechselspieler für den unwirklichen und kaum mehr erwarteten Triumph.

Kingsley Coman und Jamal Musiala trafen für die Münchner, die ihren Coup selbst kaum zu glauben schienen in den ersten Momenten. Die Gewinner, Verlierer des Spiels und die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FC Bayern München.

© getty Gewinner des Spiels: Jamal Musiala Der 20-Jährige kaschierte mit seiner Extraklasse schon in der Hinrunde die ein oder andere Münchner Schwäche. In der Rückrunde zeigte er immer noch regelmäßig Aktionen zum Zungeschnalzen, blieb aber sehr oft vor dem Tor sehr glücklos. In Köln schoss er, der sonst etwas zu häufig das Dribbling suchte, die Bayern nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt und einem Tor durch alle gegnerischen Beine hindurch zum elften Titel in Serie.

© imago Verlierer des Spiels: Serge Gnabry Ale er sich in den vergangenen Wochen zum Torjäger vom Dienst mauserte, schien es kurz, als ob er seine bis dahin eher unglückliche Saison doch noch retten werden würde. Sein Handspiel vorm Kölner Ausgleich hätte die Bayern am Ende beinahe den Titel gekostet. Fraglich, ob er auch zu Beginn der kommenden Saison noch Teil der Mannschaft sein wird.

© imago images 1. FC Köln vs FC Bayern München: Die Aufstellungen 1. FC Köln - FC Bayern München 1:2 (0:1) Tore 0:1 Coman (8.), 1:1 Ljubicic (81.), 1:2 Musiala (89.) Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz (62. Huseinbasic), Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri, Ljubicic, Kainz (62. Schindler), Maina - Selke (62. Thielmann) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Mazraoui - Kimmich, Gravenberch, Coman /71. Choupo-Motin), L. Sané, Gnabry - T. Müller (62. Cancelo) Gelbe Karten Schmitz (24.), Ljubicic (81.), Thielmann (90.)-

© getty FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Erlebte eine weitgehend beschäftigungslose erste Halbzeit, hatte auch in der zweiten Halbzeit nicht sehr viel zu tun, war aber zur Stelle, als es etwa darum ging, gegen Davie Selke zu retten. Beim Elfmeter chancenlos. Seine Paraden in der Rückrunde hatten durchaus ihren Anteil am letztlich unerwarteten Titelgewinn. Note: 3.

© imago FC Bayern München: Verteidiger Benjamin Pavard: Musste mal wieder rechts in der Viererkette spielen, weil Trainer Thomas Tuchel Leihspieler Joao Cancelo vor seinem möglichen letzten Auftritt bei Bayern eine Pause gönnen wollte. Sicherte im Verbund mit Dayot Upamecano bei Kölns bester Chance in der Anfangs-Viertelstunde die Münchner Führung. Interpretierte seine Rolle deutlich defensiver als Mazraoui, dennoch mit recht vielen Ballverlusten. Note: 4. Dayot Upamecano: Startelf-Debüt nach seinem Muskelfaserriss. Präsentierte sich stabiler als vor seiner Verletzung, seriöse Leistung ohne Herzstillstandmomente für sein Umfeld. Note: 3. Matthijs de Ligt: Stabil wie eigentlich immer in den vergangenen Wochen, allerdings mit etwas zu vielen Ballverlusten. Bleibt dennoch Bayerns bester Neuzugang, er hat sich seine erste deutsche Meisterschaft auf jeden Fall verdient. Note: 3,5. Noussair Mazraoui: Zeigte diesmal auf der linken Seite, wieso er sich in der Schlussphase der Saison festgespielt hat in der Startelf. Oft am Ball, mit viel Drang nach vorne, spielte nach Coman die meisten Pässe im letzten Drittel. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München: Mittelfeldspieler Joshua Kimmich: Solide, seriöse Leistung im defensiven Mittelfeld. Wie immer exzellente Passquote, doch wie so oft in den vergangenen Wochen ging auch er mit unter in der zweiten Halbzeit. Note: 3,5. Ryan Gravenberch: Durfte statt Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld ran, präsentierte sich sehr zweikampfstark. Obwohl nominell offensiver aufgestellt als Joshua Kimmich, gingen die meisten seiner Pässe aber an Abwehrspieler. Musste 20 Minuten vor Schluss Platz machen für Goretzka. Note: 4. Leroy Sané: Feine Verlagerung auf Coman vorm 1:0. Wertvoller Assistpunkt zur frühen Führung der Bayern. Noch wertvoller hätte sein fein temperierter Treffer nach eigener Einleitung zum 2:0 kurz vor der Pause werden können - allerdings hatte er vor der Einleitung des Treffers den Ball an die Hand bekommen. Verpasste in der zweiten Halbzeit erst, die Münchner Führung komfortabler zu gestalten und dann nach dem Ausgleich Bayern wieder auf Meisterkurs zu bringen. Dennoch der aktivste Münchner Offensivspieler. Note: 3,5. Thomas Müller: Leitete von ziemlich weit hinten den Angriff zum 1:0 ein, köpfelte dann, als Köln ein wenig ins Spiel fand, an den Pfosten. Nahm sich ansonsten recht viele Auszeiten. Thomas Tuchel wechselte ihn nach rund einer Stunde aus und verhalf so Cancelo noch zu einem weiteren Auftritt im Trikot der Bayern. Note: 4,5. Kingsley Coman: Vor einer Woche gegen Leipzig begünstigte sein Fehler den Sieg des Gegners. In Köln wurde er vorm 1:0 zwar sträflich alleingelassen, doch den Ball muss man erst mal so herrlich in den Winkel zimmern. Viel mehr gelungene Aktionen hatte er nicht, aber er bleibt der Mann für die ganz wichtigen Bayerntore. Note: 3.

© getty FC Bayern München: Angreifer Serge Gnabry: Sehr lange kaum was zu sehen von ihm, bis er dann technisch wertvoll einen Doppelpass mit Sané spielte, der so freie Bahn hatte zu dem, was der zweite Treffer des Tages hätte werden können. Das Tor wurde zu Recht vom VAR zurückgenommen. Ebenso zurecht ahndete der VAR in der zweiten Halbzeit sein Handspiel zum Elfmeter für Köln. Note: 5.