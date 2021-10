Am heutigen Sonntagabend trifft der VfB Stuttgart am 9. Spieltag der Bundesliga auf Union Berlin. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream oder im Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Datum, Spielort, Infos

Am heutigen Sonntag, den 24. Oktober, trifft um 17.30 Uhr der VfB Stuttgart auf Union Berlin. Gespielt wird heute in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Schafft der VfB heute seinen dritten Sieg oder rückt Union weiter an die Spitze der Tabelle ran?

Die bisherige Saison läuft für den VfB Stuttgart eher durchschnittlich. Neun Punkte und Platz zwölf in der Tabelle lautet die bisherige Bilanz. Größere Sorgen macht dem VfB aktuell jedoch das Coronavirus. In den letzten Tagen und Wochen infizierten sich immer wieder Spieler des VfB. Stuttgart scheint die Lage nur schwer in den Griff zu bekommen. Trotz der zahlreichen Ausfälle konnten die Schwaben am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, die sich aktuell in guter Verfassung befinden, einen Punkt entführen. Dennoch beträgt der Abstand auf die Abstiegszone nur drei Punkte. Ein Sieg heute würde die sportliche Lage wieder etwas entspannen.

Für Union Berlin läuft es dagegen deutlich besser in der Liga. Auf Platz fünf, und damit auf einem Europa-League-Platz, liegen die Eisernen aktuell. Drei Siege in Folge konnten die Unioner zuletzt einfahren. Dazu zählt ein abgezockter 2:0 Sieg am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Einen Dämpfer gab es jedoch unter der Woche im Europapokal: Mit 1:3 verlor Union Berlin am Donnerstagabend gegen Feyenoord Rotterdam in der Conference League. Für die Berliner gilt es also heute wieder zurückzuschlagen.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin wird exklusiv im TV und Livestream live auf DAZN übertragen. DAZN hält dabei neben den Übertragungsrechten der Sonntagspiele der Bundesliga auch die Rechte für die Freitagsspiele der Bundesliga. Die Übertragung startet heute um 17 Uhr. Alex Schlüter ist für die Moderation zuständig. Das Spiel wird am heutigen Abend von Uli Hebel und DAZN-Experte Martin Harnik kommentiert.

Alternativ kann das Spiel auch bequem über ein Tablet oder Smartphone mit der DAZN-App gestreamt werden. Mit der kostenlosen App könnt Ihr auch das gesamte Programm von DAZN sehen. Dazu zählt unter anderem die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, MLB), Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere aufregende Sportarten.

Um all das sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Das kostet Euch monatlich 14,99 Euro. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches mit 149,99 Euro zu Buche schlägt. Das Jahres-Abo spart Euch 29,98 Euro.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Union Berlin

VfB Stuttgart vs. Union Berlin Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet für alle, die das Spiel nicht live verfolgen können einen umfangreichen Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Marmoush

Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Mangala, W. Endo - Coulibaly, Führich - Marmoush Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Prömel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi - Awoniyi, Kruse

