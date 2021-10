Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mainz 05 gegen FC Augsburg heißt es zum Auftakt des 9. Spieltags in der Bundesliga. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mainz 05 vs. FC Augsburg, Bundesliga heute live: Datum, Anpfiff und Stadion

Mainz 05 vs. FC Augsburg wird am heutigen Freitag (22. Oktober) um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Duell am 9. Spieltag der Bundesliga findet in der Mewa Arena in Mainz statt.

Bundesliga: Der 9. Spieltag im Überblick

Mainz 05 gegen den FC Augsburg eröffnet den 9. Spieltag der Bundesliga am heutigen Freitagabend.

Anpfiff Heim Auswärts 22.10.

20:30 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 23.10.

15:30 Bayern München 1899 Hoffenheim 23.10.

15:30 RB Leipzig SpVgg Greuther Fürth 23.10.

15:30 VfL Wolfsburg SC Freiburg 23.10.

15:30 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund 23.10.

18:30 Hertha BSC Mönchengladbach 24.10.

15:30 1. FC Köln Bayer Leverkusen 24.10.

17:30 VfB Stuttgart Union Berlin 24.10.

19:30 VfL Bochum Eintracht Frankfurt

Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga-Partie Mainz 05 gegen den FC Augsburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge im Livestream, beginnend mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr, eine ganze Stunde vor Abpfiff. Dort erwartet Euch folgende Crew:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Michael Born

Experte: Sebastian Kneißl

Mainz 05 vs. FC Augsburg, Bundesliga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Barreiro, Boetius - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Barreiro, Boetius - Onisiwo, Burkardt FCA: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri, Maier, Strobl, Pedersen - Zeqiri, Vargas - Hahn

Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker

Mainz 05 vs. FC Augsburg könnt Ihr alternativ natürlich auch wieder im SPOX-Liveticker verfolgen!

Hier entlang zum Liveticker Mainz 05 vs. FC Augsburg.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der FC Augsburg ist am 8. Spieltag auf den Relegationsplatz abgerutscht.