Am Freitagsspiel des 9. Spieltags der Bundesliga empfängt Mainz 05 den FC Augsburg. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

Der 9. Spieltag in der Bundesliga beginnt mit einem Duell zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts.

Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei beiden Teams läuft es momentan nicht wirklich rosig. Die Mainzer haben die letzten drei Bundesliga-Partien allesamt verloren, Augsburg steht ebenfalls bei drei sieglosen Begegnungen in Serie, wobei es am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Arminia Bielefeld gab.

Vor Beginn: Anstoß der Begegnung in der Mainzer Mewa Arena ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg.

Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Barreiro, Boetius - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhate - Widmer, Kohr, Aaron - Barreiro, Boetius - Onisiwo, Burkardt FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri, Maier, Strobl, Pedersen - Zeqiri, Vargas - Hahn

Mainz 05 vs. FC Augsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Live-Ausstrahlung der Bundesliga. Die Spiele am Freitag und Sonntag laufen dabei stets auf DAZN. Der Streamingdienst ist also heute Eure Anlaufstelle zu Mainz gegen Augsburg.

Tobi Wahnschaffe moderiert, Kommentator ist Michael Born. Als Experte im Einsatz: Sebastian Kneißl.

