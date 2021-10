Das Top-Spiel an diesem Bundesliga-Wochenende tragen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach aus. SPOX klärt Euch auf, wie Ihr es heute im TV, Livestream und Liveticker auf keinen Fall verpasst.

Bundesliga, Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Anstoß, Termin, Ort

Die Austragung der Top-Partie am 9. Spieltag der Bundesliga gebührt am heutigen Samstag, den 23. Oktober Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Das Duell findet im Berliner Olympiastadion statt, los geht es um 18.30 Uhr.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga bekommt Ihr diese Saison sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Die genaue Aufteilung lässt sich dabei simpel merken: Freitags und sonntags geht DAZN auf Sendung, samstags immer Sky. Im Free-TV gibt es sie nur in wenigen Ausnahmefällen live.

Will heißen: Hertha gegen Gladbach läuft heute in voller Länge bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 1 geht es um 17.30 Uhr, also gleich nach dem Ende der Nachmittagsspiele, mit der Vorberichterstattung los. Wolf Fuss kommentiert das Top-Spiel dann.

Ihr könnt auch auf die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zurückgreifen, um die Partie gegebenenfalls via Livestream zu verfolgen.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, Hertha gegen Gladbach live im TV und Livestream zu sehen, dann schaut doch einfach bei SPOX vorbei. Hier wird Euch ein Liveticker bereitgestellt, mit dem Euch während des Spielgeschehens nichts entgeht.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar - Richter, Darida, Serdar, Mittelstädt - Piatek

Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar - Richter, Darida, Serdar, Mittelstädt - Piatek Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag

Hertha hat sich kürzlich mit einem 2:1 bei Eintracht Frankfurt etwas Ruhe verschafft. Die Berliner befinden sich auf Rang 13. Nicht viel besser positioniert sind die Gladbacher, die mit nur zwei Punkten mehr auf dem Konto Zehnter sind.