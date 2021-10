Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach duellieren sich heute am 9. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Nach zuletzt schwierigen Wochen, konnte Hertha BSC am letzten Spieltag einen kleinen Befreiungsschlag landen. Doch auch Borussia Mönchengladbach zeigte sich zuletzt verbessert. Wer kann in diesem Duell am 9. Spieltag den Platz als Sieger verlassen? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Teams befinden sich etwa gleichauf im unteren Mittelfeld der Tabelle. Bislang konnten die hohen Erwartungen weder von Gladbach, noch von der Hertha erfüllt werden. Beide Mannschaften müssen also dringend punkten.

Vor Beginn: Zum Topspiel der Bundesliga am 9. Spieltag treffen sich die beiden Teams heute um 18.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar - M. Richter, Darida, S. Serdar, Mittelstädt - Piatek

Borussia Möchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Hertha BSC vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Topspiel der Bundesliga am Samstag wird wie gewohnt von Sky übertragen. Zu sehen ist die Partie sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1, als auch auf Sky Sport Bundesliga UHD. Im Livestream ist das Spiel ebenfalls zu sehen. Dafür bietet Sky die Sky-Go-App und das Sky Ticket an, welches Ihr bei Sky buchen könnt.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 8 29:8 21 19 2 Borussia Dortmund 8 22:14 8 18 3 Bayer Leverkusen 8 21:12 9 16 4 SC Freiburg 8 12:6 6 16 5 1. FC Union Berlin 8 12:9 3 15 6 1. FSV Mainz 05 9 12:9 3 13 7 VfL Wolfsburg 8 9:10 -1 13 8 1. FC Köln 8 13:14 -1 12 9 RB Leipzig 8 16:8 8 11 10 TSG 1899 Hoffenheim 8 17:11 6 11 11 Bor. Mönchengladbach 8 10:11 -1 11 12 VfB Stuttgart 8 13:14 -1 9 13 Hertha BSC 8 10:21 -11 9 14 Eintracht Frankfurt 8 9:12 -3 8 15 VfL Bochum 8 5:16 -11 7 16 FC Augsburg 9 5:18 -13 6 17 Arminia Bielefeld 8 4:11 -7 5 18 SpVgg Greuther Fürth 8 5:20 -15 1