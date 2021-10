Heute trifft Borussia Dortmund am 9. Spieltag der Bundesliga auf Arminia Bielefeld. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

Um den Anschluss an Spitzenreiter FC Bayern zu wahren, ist der BVB heute in der Pflicht, gegen Arminia Bielefeld zu punkten. Nach dem deutlichen 0:4 unter der Woche gegen Ajax Amsterdam, ist der BVB zudem auf Wiedergutmachungskurs. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels.

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nur einen Punkt trennt den BVB und Spitzenreiter FC Bayern in der Tabelle. Punkte müssen heute dennoch her, um den Abstand nicht größer werden zu lassen. Kann die Arminia, die sich derzeit auf einem Abstiegsplatz befindet, das verhindern?

Vor Beginn: Anpfiff dieser Begegnung des 9. Spieltags ist um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld.

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Fernandes - Wimmer, Schöpf, Hack - Klos

BVB: Kobel - Passlack, Akanji, Pongracic, Can - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, T. Hazard - Malen

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie gewöhnlich überträgt Sky die Bundesliga am Samstag im TV. Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem BVB läuft heute in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3. In der Konferenz, zusammen mit den anderen Samstagsspielen, könnt Ihr die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen.

Sky bietet mit der App Sky-Go und dem Sky Ticket zudem zwei Optionen das Spiel im Livestream zu verfolgen. Magenta Sport-Kunden können ebenfalls den Livestream der Bundesliga-Konfernenz von Sky sehen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 8 29:8 21 19 2 Borussia Dortmund 8 22:14 8 18 3 Bayer Leverkusen 8 21:12 9 16 4 SC Freiburg 8 12:6 6 16 5 1. FC Union Berlin 8 12:9 3 15 6 1. FSV Mainz 05 9 12:9 3 13 7 VfL Wolfsburg 8 9:10 -1 13 8 1. FC Köln 8 13:14 -1 12 9 RB Leipzig 8 16:8 8 11 10 TSG 1899 Hoffenheim 8 17:11 6 11 11 Bor. Mönchengladbach 8 10:11 -1 11 12 VfB Stuttgart 8 13:14 -1 9 13 Hertha BSC 8 10:21 -11 9 14 Eintracht Frankfurt 8 9:12 -3 8 15 VfL Bochum 8 5:16 -11 7 16 FC Augsburg 9 5:18 -13 6 17 Arminia Bielefeld 8 4:11 -7 5 18 SpVgg Greuther Fürth 8 5:20 -15 1