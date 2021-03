BVB und "Diva" Marcio Amoroso: Wie sein Verhältnis zu Borussia Dortmund in eine Schlammschlacht führte

2001 verpflichtete Borussia Dortmund für die damalige Rekordablösesumme von 50 Millionen Mark den Stürmer Marcio Amoroso. Der Brasilianer schoss den BVB auf Anhieb zur Meisterschaft - entwickelte sich jedoch schnell zu einer Skandal-Personalie.

"Das muss uns erstmal jemand nachmachen", frohlockte Borussia Dortmunds Manager Michael Meier. "Wenn uns dafür keiner auf die Schulter klopft, machen wir es eben selbst." Etwas nüchterner, aber dennoch euphorisch äußerte sich BVB-Cheftrainer Matthias Sammer. Eine "optimale Lösung" sei der Transfer von Marcio Amoroso.

Es war das Jahr 2001 und auf dem Transfermarkt hatte die Borussia schon zuvor für Aufsehen gesorgt: Im Januar kam der 20-jährige Tomas Rosicky für 25 Millionen Mark von Sparta Prag, kurz vor Amorosos Transfer hatte auch Stürmer Jan Koller am Rheinlanddamm unterschrieben. Amoroso jedoch war stolze 30 Millionen Mark teurer als Koller: 50 Millionen betrug das Gesamtvolumen der Verpflichtung des Brasilianers von der AC Parma - es war damals der teuerste Transfer der Bundesligahistorie.

Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnte: Amoroso wandelte in Dortmund zwischen Genie und Wahnsinn und trieb den Verein mit seinem erratischen Verhalten vor sich her. "Ich war eine echte Diva", sagte er viele Jahre später im kicker. Wer sich bewusst sei, ein "ein spezielles Talent" vorweisen zu können, der "will manchmal auch entsprechend behandelt werden", so der Angreifer.

Bereits in Parma, wohin Amoroso 1999 als amtierender Serie-A-Torschützenkönig (22 Treffer) wechselte, war er in Ungnade gefallen. Nach drei schweren Verletzungen und einer Ausfalldauer von vier Monaten mehrten sich die Zweifel, ob der damals 27-Jährige wieder zu alter Stärke zurückfinden könne. Der Verein verlor schließlich die Geduld: Parma-Coach Renzo Ulivieri ließ Amoroso über die Presse wissen, dass er in Zukunft nicht mehr mit ihm plane.

BVB: Die legendäre Meistermannschaft von 2002 mit Rosicky, Lehmann, Koller und Co. © imago images / Pressefoto Baumann 1/27 In einem Finale furioso sicherte sich der BVB 2002 den Meistertitel. Mit 18 Treffern hatte Marcio Amoroso entscheidenden Anteil daran. Ein Blick auf das legendäre Team - und was die Spieler heute machen. © getty 2/27 TRAINER - Matthias Sammer: Bis heute der jüngste Meistertrainer der Geschichte. 2004 für eine Saison zum VfB, ab 2006 Sportmanager beim DFB, ab 2012 Sportvorstand beim FC Bayern. Fungiert mittlerweile beim BVB als externer Berater. © getty 3/27 TORHÜTER - Jens Lehmann (30 Einsätze): War der sichere Rückhalt, musste jedoch vier Spiele am Ende der Saison wegen einer Tätlichkeit zuschauen. Wechselte später zu Arsenal. War Co-Trainer beim FC Augsburg und sitzt nun im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. © getty 4/27 Philipp Laux (5 Einsätze): Vertrat Lehmann während seiner Sperre und kassierte zwei Pleiten. Beendete 2003 seine Karriere und wurde Torwarttrainer beim DFB. Als selbstständiger Teampsychologe bei Bayern, Hoffenheim und Leipzig. Seit Mai zurück beim BVB. © getty 5/27 VERTEIDIGER - Christian Wörns (29 Einsätze): Kickte noch bis zum Karriereende 2008 in Dortmund, Klinsmann strich ihn 2006 aus dem Kader für die Heim-WM. Schlug eine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich ein und ist aktuell Cheftrainer der deutschen U19. © getty 6/27 Evanilson (27 Einsätze): Blieb bis 2005, kam 2006 auf 3 Einsätze für Köln - doch danach ging nicht mehr viel zusammen. Tingelte viel durch Brasilien, machte dann 2013 endgültig Schluss. Läuft mittlerweile für die BVB-Legendenmannschaft auf. © getty 7/27 Jürgen Kohler (22 Einsätze): Spielte im Mai 2002 sein letztes Spiel im UEFA-Cup-Finale, wo er nach 31 Minuten Rot sah. Danach ein Jahr U21-Trainer Deutschlands, danach noch Coach in Duisburg, Aalen, Bonn. Aktuell vereinslos. © getty 8/27 Dede (28 Einsätze): Blieb bis 2011 beim BVB und wurde dort zur Vereinslegende. Ging danach drei Jahre zu Eskisehirspor in die Türkei, wo er 2015 nach dem Karriereende als Co-Trainer fungierte. © getty 9/27 Christoph Metzelder (25 Einsätze): Ging 2007 zu Real Madrid, 2010 zu Schalke und beendete seine Karriere in der Heimat in Haltern, wo er 1. Vorsitzenden war. Zudem einst Mitglied des Aufsichtsrats bei Preußen Münster. © getty 10/27 Ahmed Madouni (7 Einsätze): Wechselte 2005 nach Leverkusen, war später noch bei Union und Cottbus, wo er 2014 seine Karriere beendete. Ließ sich zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund blicken. © getty 11/27 MITTELFELDSPIELER - Stefan Reuter (28 Einsätze): 2004 war Schluss für den Weltmeister von 1990. Bis Januar 2005 Assistent der Unternehmensführung des BVB. Anschließend 1860-Geschäftsführer, seit 2012 Manager in Augsburg. Etablierte den FCA in der BL. © getty 12/27 Miroslav Stevic (24 Einsätze): Verließ den BVB nach der Meisterschaft und spielte noch für Fenerbahce, Bochum und Unterhaching. Von 2009 bis 2011 Sportdirektor bei 1860 München. Zuletzt immer wieder als Experte bei DAZN aktiv. © getty 13/27 Jörg Heinrich (16 Einsätze): Ging 2003 nach Köln und ließ anschließend seine Karriere im Osten ausklingen. Von 2005 bis 2007 Sportdirektor bei Union Berlin, später Trainer. Wurde beim BVB 2017 für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Peter Stöger. © getty 14/27 Tomas Rosicky (30 Einsätze): Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Sportdirektor. Machte über 100 Länderspiele für Tschechien. © getty 15/27 Sunday Oliseh (18 Einsätze): 2003 ein Jahr nach Bochum verliehen, 2005 ging es nach Genk - dann war die Karriere des einstigen Ajax- und Juventus-Spielers vorbei. Wurde 2015 Nationaltrainer seines Heimatlands Nigeria, bis 2018 Coach bei Fortuna Sittard. © getty 16/27 Lars Ricken (28 Einsätze): Nach seinem Kreuzbandriss 2005 ging es bergab, 2007 wurde er von Thomas Doll in die zweite Mannschaft versetzt, wo er Kapitän wurde. 2009 beendete er seine Karriere. Seit 2008 Nachwuchskoordinator bei seinem Herzensklub. © getty 17/27 Otto Addo (8 Einsätze): Ab 2005 noch für Mainz und den HSV aktiv. Begann dann Co-Trainer-Tätigkeiten in Hamburg, bei Nordsjaelland und in Gladbach. Seit 2019 Talente-Trainer in Dortmund, wo er für den Übergangsbereich zu den Profis verantwortlich ist. © getty 18/27 Sebastian Kehl (15 Einsätze): Blieb bis zum Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiters der Lizenzspielerabteilung beim BVB. © getty 19/27 Francis Bugri (1 Einsatz): Kam am 13. Spieltag gegen 1860 in der 90. Minute rein und darf sich deshalb Meister nennen. Karriereende 2014, arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © getty 20/27 ANGREIFER - Jan Koller (33 Einsätze): Ging 2006 und kickte noch für Monaco, Nürnberg, Samara und Cannes. Spielte 2018 eine Partie für die Futsal-Abteilung des FC Deisenhofen, damit er von 1860-Legende Roman Tyce einen Tisch auf der Wiesn bekam. © getty 21/27 Fredi Bobic (3 Einsätze): Kam an Amoroso, Koller und Ewerthon nicht vorbei und wurde nach Bolton ausgeliehen. Später noch bei Hannover und Hertha. Anschließend Funktionär in Bulgarien, vier Jahre beim VfB und seit 2016 Vorstand Sport der Eintracht. © getty 22/27 Heiko Herrlich (10 Einsätze): Gab nach eineinhalb Jahren Pause wegen seiner Krebserkrankung sein Comeback. Karriereende 2004. Anschließend Trainer im U-Bereich, aber auch bei Bochum, Unterhaching, Regensburg, Leverkusen und aktuell Augsburg. © getty 23/27 Ewerthon (27 Einsätze): Ging 2005 zu Saragossa, wo er ähnlich erfolgreich spielte, zwischenzeitlich aber zum VfB verliehen wurde. Später noch in Russland, Katar und Brasilien aktiv. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 24/27 Marcio Amoroso (31 Einsätze): In seinem ersten Jahr gleich Meister und Torschützenkönig, 2004 wurde sein Vertrag nach Zwistigkeiten mit Sammer aufgelöst. War noch für Malaga, Milan und Saloniki aktiv, ehe er 2009 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. © getty 25/27 Giuseppe Reina (6 Einsätze): Blieb bis 2004, dann ging's erst zur Hertha und ein Jahr später nach Siegen. Von 2010 bis 2012 trainierte er die A-Jugend der SV Holzwickede. Später noch Spielertrainer im österreichischen Oberndorf, zeitweise auch Kellner. © getty 26/27 David Odonkor (2 Einsätze): Wurde in Dortmund zum Nationalspieler und nahm an der WM 2006 teil. Ging danach zu Betis, später noch in Aachen aktiv. Gewann 2015 "Promi Big Brother", zuletzt Co-Trainer beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor. © getty 27/27 Jan-Derek Sörensen (15 Einsätze): Kam 2001 zum BVB, nachdem er zuvor auch bei 1860 unterschrieben hatte - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Derzeit Trainer des Baerum SK.

BVB holte Amoroso für die Rekordablöse von 50 Millionen Mark

Dortmund, das sich bereits zwei Jahre zuvor um Amoroso - damals in Diensten von Udinese Calcio - bemühte, fädelte einen klugen Deal ein: Parma erhielt BVB-Defensivspieler Evanilson für knapp 30 Millionen Mark, der Brasilianer wurde allerdings umgehend für sechs Millionen und zwei Spielzeiten ausgeliehen. Da die Transfersummen verrechnet wurden, ging Amoroso letztlich für eine Zuzahlung von lediglich 15 Millionen zum BVB.

"Wir haben ihn bei Udinese gesehen. Sein damaliger Teamkollege Oliver Bierhoff gab ein positives Urteil über Amorosos Qualitäten ab. Das Interesse war stets da", erinnert sich Meier im Gespräch mit SPOX und Goal und erklärt, dass der Deal "ein Meilenstein in der Transferpolitik des BVB" gewesen sei. Damals bescheinigte Meier dem Neueinkauf größeres Potenzial als dem langjährigen Bundesligattorjäger Giovane Elber.

Rückblickend betrachtet hätte man rund um Amorosos Start in Westfalen ahnen können, in welche Richtung es bei ihm gehen würde. Der Brasilianer galt als launischer, engstirniger Zeitgenosse und sagte zu seinem Wechsel nach Dortmund: "Ich möchte die Fans verzaubern, mit meiner Leidenschaft, mit meinen Tricks und meinen Toren." Was nicht zu Amorosos Welt gehöre, das seien "Kraft- und Körpereinsatz". Er schlussfolgerte: "Es wäre sinnlos, wenn ich plötzlich versuchen würde, wie ein Deutscher zu spielen."

Amoroso schoss den BVB mit 18 Toren zum Meistertitel 2002

Amoroso spielte durchgehend wie ein Brasilianer und hatte damit auf Anhieb durchschlagenden Erfolg. Zum Saisonauftakt 2001/02 erzielte er beide Tore beim 2:0-Erfolg gegen Nürnberg, zwei Wochenenden später hatte er bereits vier Treffer auf dem Konto. Amorosos Spiel war von Leichtigkeit, Eleganz und seinem Killerinstinkt vor dem Kasten geprägt. "Keiner spielt so schön wie Amoroso", sang die Südtribüne.

Auch die Mitspieler waren von seinen Qualitäten angetan. "Er war ein großartiger Fußballer, ein kompletter Stürmer - vor dem Tor eiskalt, beidfüßig und gut im Dribbling", sagt Christian Wörns zu SPOX und Goal. "Marcio war einfach ein guter Typ und alles in allem eine positive Erscheinung."

Am Saisonende kam Amoroso in 27 Bundesligapartien auf 18 Buden, wurde gemeinsam mit Martin Max von 1860 München Torschützenkönig und somit der erste Südamerikaner, dem dies gelang. Doch viel wichtiger: Amoroso, dem im UEFA-Cup beim 4:0-Hinspielsieg im Halbfinale gegen die AC Milan drei Tore gelangen, schoss den BVB zum ersten Meistertitel seit sechs Jahren.

Marcio Amoroso schlug beim BVB auf Anhieb ein.

Amoroso unter Sammer: "Mehr Arbeit, weniger Spiel"

Der Nationalspieler lieferte in seiner ersten Saison aber nicht nur beständig auf dem Feld ab, sondern auch daneben. Eigenmächtig verlängerte Amoroso seine Winterpause und den Heimaturlaub in Brasilien. Der Verein brummte ihm eine 20.000 Euro-Geldstrafe auf, im darauffolgenden Sommer blieb Amoroso erneut länger als vereinbart in Südamerika.

Das größte Problem stellte für Dortmund neben der Abhängigkeit von Amorosos Toren das Verhältnis zu Sammer dar. Der wollte den extravaganten Stürmer nämlich doch wie einen Deutschen spielen lassen und zwar mit Defensivarbeit in vorderster Front sowie dem Fokus auf mannschaftsdienliches Verhalten.

Amoroso konterte und sagte, die Borussia habe ihn schließlich geholt, um Tore zu schießen, was jedoch schwierig sei, "wenn ich zu weit weg vom gegnerischen Tor bin". Später fasste er seine Zeit unter Sammer deutlicher zusammen: "Mehr Arbeit, weniger Spiel."

Seinen sportlichen Ursprung nahm der Zwist schon kurz nach Amorosos Wechsel, als er im Spitzenspiel gegen den FC Bayern mit einem überheblichen Tunnel-Versuch den 0:2-Endstand einleitete. Sammer tobte, sprach von "Verarschung" und dass es im Leben gerecht zugehe, wenn "so etwas bestraft wird".

Amoroso wird ausgewechselt - Pfeifkonzert gegen Sammer

Eskaliert ist die Situation dann im März 2002. Amoroso verweigerte im Heimspiel gegen Cottbus in der 66. Minute die Auswechslung. Es dauerte zwei Minuten und die Vermittlung von Landsmann Dede, ehe sich der Stürmer Sammers Entscheidung beugte - freilich nicht, ohne sich auf dem Weg in die Kabine noch ein Wortgefecht mit dem Trainer zu liefern. Der wurde von den BVB-Fans für seine Entscheidung, beim Stand von 2:0 Mittelfeldspieler Miroslav Stevic einzuwechseln, mit einem gellenden Pfeifkonzert bedacht.

"Ich denke, dass Sammer noch zu jung und unerfahren mit dieser sehr sensiblen Art von Spielern war", sagt Meier: "Amoroso meinte, er hätte den BVB allein zum Titel geschossen. Solche Spieler sind Künstler und verhalten sich oft divenhaft, sie müssen aber auch geführt werden." Die unterschiedlichen Auffassungen von Fußball führten zu permanenten Reibungen, "die am Ende in eine unlösbare Situation mündeten", erklärt Meier.

Der Verein steckte in einer Zwickmühle. Das nicht-existente Verhältnis zwischen Trainer und Starspieler habe sich die Borussia nicht leisten können, sagt Meier: "Der Spieler hatte schließlich sehr viel Geld gekostet. Hinzu kamen die fehlenden Einnahmen aus der Champions League."

BVB-Torjäger Marcio Amoroso und seine bei Borussia Dortmund