Das verrückte Bundesliga-Jahr des SSV Ulm 1846 in der Saison 1999/2000: Absturz aus dem Fußball-Himmel

Was Sport-Fans während der Corona-Krise bleibt, ist die Erinnerung an bessere Zeiten. Deshalb blicken wir auf das einzige Bundesliga-Jahr des SSV Ulm 1846 in der Saison 1999/2000 zurück. Gemeinsam mit SPOX und Goal erinnert sich der damalige Ulm-Trainer Martin Andermatt an vier Platzverweise für sein Team in einem Spiel, eine historische Heimklatsche, überlaufende Fans und einen beispiellosen Absturz.

Als Berti Vogts vor einigen Jahren während eines Bundesligarückblicks im TV eine Szene des SSV Ulm 1846 gezeigt wurde, war der ehemalige Bundestrainer baff: "Ulm hat in der Bundesliga gespielt? Wollt ihr mich verarschen?" Nein, das wollte niemand. Ulm hat tatsächlich ein einjähriges Gastspiel in Deutschlands Elite-Liga gegeben - in der Saison 1999/2000.

Wie Vogts wird die Ulmer so mancher vergessen haben. Kein Wunder: Nach jahrelangem Missmanagement und mehreren Insolvenzen ist der Chaos-Klub von der Donau seit geraumer Zeit von der großen Fußball-Landkarte verschwunden. Aktuell belegen die Spatzen in der viertklassigen Regionalliga Südwest den siebten Platz. Da mittlerweile wieder vernünftig gewirtschaftet wird, besteht die Hoffnung, dass der Verein in den kommenden Jahren zumindest mal wieder in der 3. Liga auftauchen könnte.

Von einem Höhenflug wie zur Jahrtausendwende zu träumen, wäre allerdings vermessen. Damals schafften es die Ulmer durch zwei Aufstiege in Folge sensationell in die Bundesliga. Nur zwei Jahre benötigte der SSV anschließend, um 2001 im Sturzflug völlig pleite in der damals fünftklassigen Verbandsliga zu landen - der bis heute heftigste Absturz in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs.

Das Jahr in der Bundesliga hatte es aber in sich. Mit geringen finanziellen Mitteln, einem deshalb nicht bundesligatauglich besetzten Kader, dafür aber gigantischer Euphorie stürzten sich die Ulmer in das größte Fußball-Abenteuer ihrer Klub-Historie: ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Fußball-Märchen ohne Happy End.

Chronologie des Ulmer Fußball-Wahnsinns

März 1999: Aufsteiger Ulm steht in der 2. Liga auf Rang fünf, Trainer Ralf Rangnick zieht es während der Saison zum VfB Stuttgart. Der damals 38-jährige Martin Andermatt übernimmt - mit vier Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Martin Andermatt: "Ich kam damals als Nobody nach Ulm und fand eine Mannschaft vor, die als solche funktionierte. Rangnick hat im Raum spielen lassen. Für mich war das nichts Neues, das kannte ich aus der Schweiz. Wir haben uns dann in den restlichen Spielen im taktischen Bereich schlauer verhalten als so mancher Gegner, weshalb es mit dem Aufstieg geklappt hat."

SSV Ulm 1846: Der Bundesliga-Kader aus der Saison 1999/2000 © imago images 1/29 In der Saison 1999/2000 hat der SSV Ulm 1846 das erste und bislang einzige Mal in der Bundesliga mitgemischt. Kennt Ihr noch den einen oder anderen Akteur dieser Truppe? Hier gibt es den Ulmer Bundesliga-Kader von damals ... © getty 2/29 TOR - Philipp Laux (34 Spiele, 0 Tore): War Kapitän der Ulmer und absoluter Leistungsträger. Stand anschließend noch beim BVB und in Braunschweig zwischen den Pfosten. Nach der Karriere als Sportpsychologe für den FC Bayern, Leipzig und Stuttgart tätig. © getty 3/29 TOR - Holger Betz (0 Spiele, 0 Tore): Der damalige Ersatzkeeper blieb den Ulmern bis zu seinem Karriereende 2018 treu, machte mit dem Verein alle Höhen und Tiefen durch. Auch heute noch als Torwarttrainer beim SSV tätig. © imago images 4/29 ABWEHR - Tamas Bodog (23 Spiele, 2 Tore): Kickte anschließend noch neun Jahre in Mainz. War danach unter anderem Co-Trainer von Alexander Zorniger bei Bröndby IF und trainiert aktuell den ungarischen Erstligisten Kisvarda FC. © imago images 5/29 ABWEHR - Uwe Grauer (16 Spiele, 0 Tore): Nach zwei Jahren in Ulm war der frühere Dortmunder noch für Wattenscheid und Schalke II im Einsatz. Trainiert mittlerweile die U17 von Eintracht Braunschweig. © imago images 6/29 ABWEHR - Frank Kinkel (11 Spiele, 0 Tore): Trat nach seiner SSV-Zeit noch für Mainz und Babelsberg gegen den Ball, ehe er 2002 noch einmal für eine Saison nach Ulm zurückkehrte. War anschließend noch Coach bei der SpVgg Au/Iller. © getty 7/29 ABWEHR - Marco Konrad (4 Spiele, 0 Tore): Spielte nach vier Jahren in Ulm nur noch unterklassig für Ravensburg und Pfullendorf. Bei beiden Klubs war er anschließend auch Trainer. Mittlerweile ist er Chefcoach beim Viertligisten FV Illertissen. © getty 8/29 ABWEHR - Janos Radoki (25 Spiele, 0 Tore): Kam nach Ulms Aufstieg aus Fürth an die Donau und spielte anschließend noch für RW Oberhausen und den FC Augsburg. Trainierte später Fürth und den ungarischen Klub Puskas Akademia. © getty 9/29 ABWEHR - Rui Marques (32 Spiele, 0 Tore): Spielte nach seiner Zeit in Ulm noch für Hertha BSC, den VfB Stuttgart, Leeds United und Hull City. Nahm 2006 mit Angola an der WM teil und beendete seine Laufbahn 2010. © getty 10/29 ABWEHR - Udo Schrötter (0 Spiele, 0 Tore): Ging 2001 von Ulm zum VfB Stuttgart II. Danach noch unterklassig für die SpVgg Au und Olympia Laupheim aktiv, wo er noch heute als Co-Trainer fungiert und teils in der zweiten Mannschaft aufläuft. © imago images 11/29 ABWEHR - Joachim Stadler (31 Spiele, 1 Tor): Spielte für Lautern und Gladbach, ehe er nach Ulm kam. Wechselte dann nach Patraikos (Griechenland) und beendete 2003 in Augsburg seine Karriere. Aktuell Nachwuchschef beim SV Sandhausen. © imago images 12/29 ABWEHR - Oliver Unsöld (33 Spiele, 1 Tor): Der gebürtige Ulmer kickte noch für Fürth, Reutlingen und Siegen. Arbeitete anschließend in der Jugendabteilung des SSV und trainiert mittlerweile den Landesligisten SC Ichenhausen. © getty 13/29 MITTELFELD - Ünal Demirkiran (2 Spiele, 0 Tore): Nach elf Jahren beim SSV spielte er anschließend bei Aalen, Sivasspor, Reutlingen, Heidenheim und Illertissen. Derzeit trainiert Demirkiran den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm. © getty 14/29 MITTELFELD - Janusz Gora (25 Spiele, 3 Tore): Polens Nationalspieler war einer der wichtigsten Ulmer BL-Spieler. Kickte danach in Augsburg und erneut in Ulm. Arbeitete später als Coach in der Jugend von RB Salzburg und beim FC Liefering. © getty 15/29 MITTELFELD - Bernd Maier (24 Spiele, 1 Tor): Schnürte nach seiner SSV-Zeit in Saarbrücken, Aalen und Heidenheim die Fußballschuhe. Der Mann, der für die Ulmer beim 2:1-Auswärtssieg beim HSV traf, trainiert nun den Bezirksligisten SG Bettringen. © imago images 16/29 MITTELFELD - Marco Mangold (0 Spiele, 0 Tore): Kickte noch in der Oberliga für den SV Bonlanden und zuletzt bis 2011 für den Bezirksligisten SC Bubesheim. © getty 17/29 MITTELFELD - Thomas Motzke (0 Spiele, 0 Tore): Spielte vor seiner Zeit in Ulm für Fürth, Augsburg und 1860. Musste aufgrund einer Knieverletzung seine Laufbahn beenden und arbeitet mittlerweile als Privatkundenbetreuer in einer Bank. © imago images 18/29 MITTELFELD - Oliver Otto (33 Spiele, 2 Tore): War Leistungsträger im Ulmer BL-Team. Kickte danach noch bei Akratitos Ano Liosia (Griechenland) und bei Waldhof Mannheim. Nun beim VfB-Nachwuchs für die Themen Bildung und Erziehung zuständig. © getty 19/29 MITTELFELD - Markus Pleuler (19 Spiele, 1 Tor): Wechselte zu den Stuttgarter Kickers und wurde dann erster deutscher Profi in Rumänien bei UTA Arad. Coachte später die SpVgg Au, Thannhausen und Albstadt. Ist aktuell ohne Klub. © getty 20/29 MITTELFELD - Rainer Scharinger (29 Spiele, 4 Tore): Kam von den KSC-Amateuren und war in Ulm BL-Stammspieler. Trainierte unter anderem den KSC. Sammelt heute mit seinem Benefiz-Projekt "Scharinger & Friends" Geld für soziale Einrichtungen. © imago images 21/29 MITTELFELD - Evans Wise (9 Spiele, 0 Tore): Spielte im Nationalteam von Trinidad und Tobago an der Seite von United-Legende Dwight Yorke, setzte in Ulm aber wenig Akzente. Spielte noch für Elversberg, Burghausen und Mannheim. © getty 22/29 MITTELFELD - Ralf Zimmermann (0 Spiele, 0 Tore): Nach seiner Zeit in Ulm für die Stuttgarter Kickers und zahlreiche unterklassige Teams aktiv. Mittlerweile Spielertrainer beim Kreisligisten RSV Wullenstetten. © imago images 23/29 STURM - Leandro Fonseca (25 Spiele, 3 Tore): Kam aus der Schweiz nach Ulm und lief später unter anderem für Hannover auf. Ließ 2009 und 2010 seine Karriere in Brasilien ausklingen, wo er innerhalb kürzester Zeit für sechs Klubs spielte. © imago images 24/29 STURM - Sascha Rösler (26 Spiele, 0 Tore): Den Offensivspieler aus der Ulmer Jugend zog es nach dem Abstieg aus der 2. Liga 2001 zu 1860 München, Oberhausen, Fürth, Aachen, Gladbach und Düsseldorf. Mittlerweile Teammanager bei der Fortuna. © getty 25/29 STURM - Dragan Trkulja (19 Spiele, 1 Tor): Schoss Ulm mit 14 Toren in die BL, spielte dann aber mit seinen damals 36 Jahren nur eine Nebenrolle. Coachte anschließend mehrere unterklassige Teams, sein Sohn Nikola kickte in der Bayern-Jugend. © imago images 26/29 STURM - Hans van de Haar (25 Spiele, 10 Tore): Ist Ulms BL-Rekordschütze. Stürmte anschließend in der Heimat für De Graafschap, Utrecht, Waalwijk und Den Haag. Trainiert mittlerweile den niederländischen Drittligisten SV TEC Tiel. © getty 27/29 STURM - David Zdrilic (22 Spiele, 6 Tore): Stand beim höchsten Sieg der WM-Quali-Geschichte (31:0) für Australien gegen Amerikanisch-Samoa auf dem Platz. Spielte in Deutschland noch für Haching und Trier. Mittlerweile Co-Trainer bei Chicago Fire. © imago images 28/29 TRAINER - Martin Andermatt: War von 1999 bis 2001 in Ulm, trainierte danach beispielsweise noch Eintracht Frankfurt und die Nationalelf von Liechtenstein. Saß zuletzt im Aufsichtsrat von Hannover 96. © imago images 29/29 CO-TRAINER - Rolf Baumann: Der Bruder von 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann trainierte anschließend einige unterklassige Teams in der Ulmer Region. Betreibt eine Praxis als Physiotherapeut.

Aufstieg in die Bundesliga: Zehn Spieltage später ist der Coup geglückt. Ulm reicht am 34. Spieltag ein 0:0 gegen Fürth, um hinter Bielefeld und Unterhaching Platz drei zu erobern - der Durchmarsch ist geschafft.

Andermatt: "Ich erinnere mich gut: Es war ein sehr emotionales Erlebnis in einem proppenvollen Stadion. Neben dem Donaustadion war zudem auf einer Wiese noch eine Leinwand aufgebaut - halb Ulm war da. Nach dem Abpfiff habe ich die Schwaben mal so richtig feiern sehen - das sieht man nicht oft." (lacht)

Ulms Motto in der Bundesliga: "Ein Jahr Party"

Ulm plant die Bundesliga: Der SSV versucht sich für das Oberhaus zu rüsten. Die Mittel sind äußerst begrenzt, Manager Erich Steer hat im Profifußball praktisch keine Erfahrung. Immerhin: Die Euphorie ist riesig. Die Stadionkapazität wird auf 23.000 Zuschauer aufgestockt, der SSV verkauft 15.000 Dauerkarten.

Andermatt: "Ulm in der Bundesliga war bis dahin nicht vorstellbar. Also mussten wir uns überlegen, wie wir an die Sache rangehen. Schließlich haben wir das Motto 'ein Jahr Party' ausgegeben und gehofft, dass ein zweites Jahr drangehängt werden kann. Wir wollten diese riesige Aufgabe positiv in Angriff nehmen."

2. Spieltag: Auswärtsspiel bei 1860 München. Die Partie geht mit 1:4 verloren. Andermatt erinnert sich herzhaft lachend an eine Szene, die gut beschreibt, wie überrascht die meisten Ulmer Spieler selbst darüber waren, plötzlich in der Bundesliga zu spielen.

Andermatt: "Als wir vor dem Spiel im Olympiastadion in den Katakomben standen, schaute mich Oliver Unsöld ungläubig und mit offenem Mund an. Ich fragte ihn, was los ist. Und Oli meinte: 'Trainer, vor einem Jahr musste ich hier noch an der Kasse anstehen.'"

Holpriger Auftakt: Nach drei Spieltagen steht der SSV schon da, wo ihn alle erwartet haben - mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Dennoch schwappt den Spatzen eine Welle der Sympathie entgegen.

Andermatt: "Die Ulmer waren gern gesehene Gäste. Nicht etwa, weil sie Punkte abgeliefert haben, sondern weil sie in ihrem Auftreten eine echte Bescheidenheit an den Tag gelegt haben. Das war authentisch und galt für alle Bereiche."

Ulm gegen Hansa Rostock: Vier Platzverweise in einem Spiel

Ein schwacher Kader: Dennoch macht sich schnell bemerkbar, dass der Kader nicht bundesligatauglich besetzt ist. Die "Stars" im Team sind unter anderem: Torhüter Philipp Laux, Aufstiegsheld Dragan Trkulja, Sascha Rösler, Janusz Gora oder Hans van de Haar, mit zehn Toren bester Ulmer Bundesligatorschütze. Ulm, der krasseste Außenseiter, der sich jemals dem Abenteuer Bundesliga gestellt hat?

Andermatt: "Ja, das kann man so sagen. Man muss sich nur mal anschauen, welche Spieler später den Sprung geschafft haben. Das waren Laux, der nach Dortmund ging, Rösler und Otto vielleicht noch, der später in Griechenland gespielt hat. Sonst hat das Gefüge gestimmt, wir konnten nur als Mannschaft dagegenhalten. Das war letztlich auch der Grund, weshalb es nicht ganz gereicht hat für den Klassenerhalt. In der Bundesliga kannst du taktisch gut spielen, rennen und kämpfen. Am Ende gibt aber oft die individuelle Qualität den Ausschlag."

Vier Platzverweise in einem Spiel: Den ersten bemerkenswerten Auftritt liefern die Ulmer am 4. Spieltag in Rostock ab. Der SSV geht unbeholfen zu Werke, die Spieler sind einfach zu langsam und treffen in schöner Regelmäßigkeit nicht den Ball, sondern die Beine der Hansa-Spieler. Zudem lässt Schiri Herbert Fandel Fingerspitzengefühl vermissen. Die Folge: Vier Ulmer fliegen vom Platz, Andermatt und Manager Steer müssen auf die Tribüne - Bundesliga-Rekord! Mit acht Mann erzielt Ulm das 1:1, in der Schlussminute macht Hansa das 2:1. Gora wütet, sein "Skandal!"-Schrei wird legendär.

Andermatt: "Ein verrücktes Spiel, bei dem die Emotionen übergekocht sind. Ich wurde damals zu Unrecht auf die Tribüne geschickt. Nicht ich war zum Linienrichter unverschämt, sondern er zu mir. Aber ich bin nicht nachtragend. Fandel war damals völlig zu Recht ein angesehener Schiri, nach Abpfiff war das erledigt. Nur für Janusz Gora nicht." (lacht)