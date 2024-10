Franz Beckenbauer, neue Doku sehen: Termin, Datum, Start, Preis, Kosten, Übertragung der Kaiser Dokumentation im TV und Livestream

Franz Beckenbauer, neue Doku sehen: Termin, Datum, Start, Übertragung der Kaiser Dokumentation im TV und Livestream

Lange müsst Ihr Euch nicht mehr gedulden, bis Ihr in "Beckenbauer - Der letzte Kaiser" reinschauen könnt. Schon am Donnerstag, dem 31. Oktober, wird auf MagentaTV die erste Folge zur Verfügung gestellt. In den beiden Wochen darauf folgen dann die Episoden zwei und drei. Einen Haken gibt es: Der Dienst der Telekom ist mit Kosten verbunden.

Da die BROADVIEW-Pictures-Produktion in Zusammenarbeit mit ARTE und dem ZDF entstanden ist, wird es die Doku auch bei den beiden Free-TV-Sendern geben - aber in etwas abgeänderter Form. Anfang Januar wird auf ARTE und im ZDF ein Director's Cut ausgestrahlt.