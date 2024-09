Polizeieinsatz und Spielabbruch! Eklat bei Spiel von Max Kruses Team und Delay Sports

Die Kreisliga-A-Partie zwischen BSV Al-Dersimspor II um Ex-Nationalspieler Max Kruse und dem unter anderem von Streamingstar Elias Nerlich gegründeten Delay Sports musste am Sonntag kurz vor Schluss abgebrochen werden. Grund dafür war ein Platzsturm, bei dem es zu Rudelbildungen und Rangeleien zwischen Spielern und Zuschauern kam.

In einem hitzigen Spiel hatte Kruse in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 getroffen. In der 18. Minute der Nachspielzeit war Junior Torunarigha dann der 3:2-Siegtreffer für Delay Sports gelungen.

"Es waren auch ein paar provokante Jubler dabei, aber das war beim 2:2 von ihnen nicht anders. Wir haben uns halt gefreut. Daraufhin sind viele Leute und auch einige der gegnerischen Fans auf den Platz gerannt", erklärte Nerlich die Szenerie in seiner Instagram-Story.

Rudelbildungen entstanden und der Schiedsrichter brach die Partie ab, versuchte die Situation zu beruhigen. "Es wurden Spieler von uns angegriffen und geschubst", sagte Nerlich.

Die Versuche des Schiedsrichters, zu deeskalieren, waren nicht von Erfolg gekrönt, es blieb unübersichtlich. Am Ende musste sogar die Polizei kommen, um die Situation zu beruhigen und aufzulösen.