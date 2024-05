"Wir können für meinen Bruder spielen": Nico Schlotterbeck will mit BVB den VfL Bochum retten

BVB-Trainer Edin Terzic über Mainz 05: "Sie haben uns den Sommer versaut"

Das kann er sich allein schon ganz persönlich nicht leisten: Auch Trainer Edin Terzic hat zum Reviernachbarn "freundschaftliche Verbindungen", er hat in Bochum studiert. "Einige, die mit mir auf der Uni-Bank saßen, arbeiten nun für den VfL", berichtete er am Freitag. Diese will er selbstverständlich nicht enttäuschen, aber: "Wir machen unseren Job, die anderen da unten sollen das unter sich klären."

Wie man das erledigt, hat ja Mainz den Dortmundern vorgemacht. "Für sie ging es am letzten Spieltag der Vorsaison eigentlich auch um nichts mehr", sagte Terzic in schmerzhafter Erinnerung, "da haben sie uns auch ein Bein gestellt." Der BVB stolperte darüber und warf die Meisterschale mit einem 2:2 noch dem FC Bayern in den Schoß: "Sie haben uns den Sommer versaut." Das, sagte Terzic, sei aber "nicht böse" gemeint, eher in Anerkennung der Professionalität.