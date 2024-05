Sachsenpokal: Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV und Livestream

Zum dritten Mal in der Saison 2023/24 stehen sich Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue gegenüber. Während die ersten beiden Partien im Rahmen der Drittligameisterschaft über die Bühne gegangen sind, findet das Derby am heutigen Samstag, den 25. Mai, im Finale des Sachsenpokals statt. Die Partie wird um 15.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angestoßen.